Miguel Escalante: “Sin libertad de prensa no hay democracia”

El presidente del Honorable Concejo Deliberante de Tigre, Miguel Escalante, encabezó un agasajo por el Día del Periodista junto a la mayoría de los bloques. Durante el encuentro, expresó su preocupación por la situación actual de la libertad de expresión en el país.

En el marco del Día del Periodista, el presidente del Honorable Concejo Deliberante de Tigre, Miguel Escalante, participó del agasajo organizado este martes junto a gran parte de los bloques que integran el cuerpo legislativo local. Durante el evento, Escalante resaltó el rol fundamental que cumple la prensa y expresó su preocupación ante el contexto nacional.

"La verdad que muy contento un año más de poder, desde este Concejo Deliberante, agasajarlos y recibirlos con todo el cuerpo legislativo. Para nosotros es muy grato y para el vecino de Tigre también es muy grato la comunicación que ustedes dan del día a día, con una cuestión de respeto hacia ellos. En ese camino es hacia donde vamos", expresó el titular del HCD en diálogo con los medios presentes.

En ese sentido subrayó el valor de la libertad de expresión: " sin libertad de prensa no hay democracia. Nosotros estamos convencidos de que la libertad de prensa es un derecho y lo tenemos que pelear día a día".

Consultado sobre la situación actual del periodismo, Escalante fue contundente en su crítica al Gobierno nacional: "Siento una gran desilusión. Que un gobierno nacional se tenga así con ustedes, con todo el periodismo... para mí no es el camino. No es el camino del agravio, no es el camino del repudio. En eso no estamos. Por eso es nuestra diferencia tan grande con el gobierno nacional. No solamente se tira con el periodismo, sino también con la gente que menos tiene".

A modo de ejemplo, mencionó la reciente postura del cuerpo legislativo frente a la situación de los jóvenes con discapacidad: "Estos días tuvimos el repudio que hicimos con los chicos discapacitados. Nosotros creemos que eso es intolerante para la sociedad de Tigre".

El evento contó con la presencia de representantes de casi todos los bloques políticos del Concejo, salvo por un sector que no asistió. Al respecto, Escalante aclaró: "Sí, generalmente este Concejo acompaña a todos, pero bueno, hay algunas personas que no asistieron. Lo que les quiero decir es que fue un evento del Concejo Deliberante, no solo de la presidencia, sino de todos los bloques".