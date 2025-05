Tigre: Fuerte gesto político entre concejales de La Libertad Avanza y Acción Comunal en el homenaje a Ricardo Ubieto

En el aniversario del partido fundado por el exintendente, se consolidaron señales de acercamiento entre dirigentes libertarios y referentes vecinalistas

El 40° aniversario de Acción Comunal, el espacio político creado por el exintendente Ricardo Ubieto, se convirtió en un evento con fuerte carga simbólica y, al mismo tiempo, en un escenario con señales políticas que van más allá del homenaje. En el tradicional salón de Vivanco, la presencia de referentes de La Libertad Avanza oficial sumó un elemento que no pasó inadvertido: el posible inicio de un frente común entre sectores vecinalistas y el oficialismo libertario en Tigre.

Durante la conmemoración, que reunió a figuras históricas como Ernesto Casaretto y Hugo Leber, también se hicieron presentes Matías Casaretto y el concejal Fito Leber. Sin embargo, el hecho político de la jornada fue la participación activa de los concejales libertarios Juan José “Juanjo” Cervetto y Diego Avancini, quienes asistieron con su equipo completo.

Cervetto, quien inició su carrera política en Acción Comunal durante la gestión de Ubieto, fue el primer orador del evento. En un mensaje cargado de emoción, expresó: “Ubieto nos enseñó a trabajar por y para el vecino, con responsabilidad, sin improvisaciones y con una visión de largo plazo. Ese legado no se borra”.

Si bien evitó hablar de una alianza formal, Cervetto planteó la posibilidad de una construcción futura sobre valores compartidos: “Tenemos historia, tenemos presente en el territorio y creemos en el mandato del presidente Milei de devolverle el poder al ciudadano”.

Por su parte, Avancini fue más enfático al referirse al panorama político local: “No vamos a ir con la casta oportunista de siempre que destruyó la provincia y saqueó Tigre, ni con kirchneristas reciclados que se disfrazan de liberales. Nosotros estamos del lado del vecino, de verdad”. Y completó: “Milei fue claro: no vino a arriar corderos, vino a despertar leones. Nosotros somos leones. No nos arrodillamos ante nadie, no nos vendemos ni nos regalamos”.

El homenaje, que comenzó como una jornada de reconocimiento institucional, terminó proyectando un posible reordenamiento político en Tigre, donde la figura de Ubieto funciona como punto de convergencia entre una tradición vecinalista fuerte y un nuevo liderazgo libertario que busca ganar terreno en los distritos del conurbano.