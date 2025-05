Facundo Manes lanzó desde Tigre su nuevo espacio “Para Adelante”, cruzó a Milei: “es igual que Cristina, pero de derecha”

En el Delta de Tigre, Facundo Manes presentó Para Adelante, un frente que reúne radicales, peronistas no K, ex PRO y libertarios desencantados, con el objetivo de enfrentar “populismos de derecha e izquierda” en los comicios bonaerenses y nacionales de 2025.

En la Casa Museo Sarmiento, ubicada en el Delta de Tigre, Facundo Manes presentó este viernes Para Adelante, un espacio no partidista que integrará radicales, peronistas no kirchneristas, ex PRO y libertarios “desencantados”. El diputado subrayó que su meta inmediata es disputar las elecciones provinciales del 7 de septiembre y las nacionales del 26 de octubre, con epicentro en la provincia de Buenos Aires y proyección federal.

El neurocientífico definió al presidente Javier Milei como “el jefe de la casta política” y “un títere de la oligarquía nacional”. En su diagnóstico, “Milei es igual que Cristina, pero de derecha. Somos los únicos adversarios”. También remarcó que su agrupación buscará enfrentar “populismos de derecha e izquierda”.

La decisión de crear este frente llega tras la renuncia de Gastón Manes (Hermano de Facundo) a la presidencia de la Convención Nacional de la UCR, en la que denunció la pérdida de “cohesión doctrinaria” y “identidad nacional” en el partido.

Entre los presentes destacaron Pablo Juliano, titular del bloque de Democracia Para Siempre; los intendentes radicales Salvador Serenal (Lincoln) y Nahuel Mittelbach (Florentino Ameghino); además de los rectores Franco Bartolacci (Universidad Nacional de Rosario) y Alfredo Lazaretti (Universidad Nacional de Mar del Plata), junto a referentes provenientes del PRO.

Antes del acto, Manes se reunió con el intendente de Tigre, Julio Zamora, con quien mantiene diálogo frecuente. Desde su entorno aseguran que el 80 % de la ciudadanía identifica una “casta política”, pero no asocia al neurocientífico con ella, dato que alienta su perfil de outsider.

Durante su discurso, Manes reprochó: “Los radicales se olvidaron de Alem, Yrigoyen, Frondizi. Se olvidaron de Alfonsín. Los peronistas se olvidaron de Eva y Perón”. Y volvió a cruzar a Milei: “Muchos dicen que Milei es un gran funcionario del gobierno de (Santiago) Caputo”.

Consultado sobre su futuro legislativo, respondió: “Apunto a que haya una oposición que gane la elección, porque el kirchnerismo ya decidió que Milei sea reelecto”. Aún sin confirmar listas, confió en que “la mayoría” de los diputados de Democracia Para Siempre respaldan la nueva plataforma.

Para Adelante pretende capitalizar ese desencanto y convertirse en alternativa transversal frente a la dirigencia tradicional. “Los radicales históricos van a estar acá. Va a haber muchos que están en contra de lo que hace la dirigencia provincial y De Loredo, que están chupándole las medias a Milei”, aseguró el legislador.