Cervetto fortalece su armado en la Libertad Avanza de Tigre con formación, presencia territorial y trabajo con vecinos

El concejal Juan José Cervetto consolida el armado de La Libertad Avanza en Tigre con formación política, presencia territorial y una estrategia basada en el contacto directo con los vecinos.

Con una estrategia que prioriza el trabajo territorial, la formación política y el contacto directo con los vecinos, el concejal Juan José Cervetto, presidente del bloque de La Libertad Avanza en Tigre, avanza con firmeza en la consolidación del espacio libertario en el distrito de cara a las elecciones de septiembre.

Desde el espacio remarcan que no se trata de "una construcción de escritorio, sino de un proyecto que se viene gestando desde 2021 con presencia constante en cada localidad del municipio", a través de programas como “Concejales en tu casa”, recorridas barriales y acciones concretas que apuntan a una lógica de cercanía real con los vecinos.

El equipo que acompaña a Cervetto incorporó recientemente a un reconocido consultor político, con experiencia en campañas exitosas de gobernadores e intendentes, como parte de un proceso de profesionalización y capacitación constante. Según señalan, esta decisión “no es una moda ni un acting electoral, sino una expresión del compromiso con la transformación del municipio”.

“Si no estás al lado del vecino, no estás en la política”, repite Cervetto, convencido de que el territorio se construye con presencia, no con especulación. El proyecto se diferencia así de otros armados fugaces y apuesta a una relación sostenida en el tiempo con los vecinos.

Por su parte, el concejal Diego Avancini definió el momento político que atraviesa La Libertad Avanza en Tigre con una frase que resuena entre los militantes: “Cuando la libertad avanza, también avanza Tigre, con trabajo real y compromiso en cada barrio y con cada vecino”.

Con una estructura que se fortalece desde abajo, La Libertad Avanza en Tigre busca posicionarse como la alternativa con propuestas y trabajo sostenido para representar a quienes apuestan por el cambio profundo que plantea Javier Milei a nivel nacional.