Violento episodio en Tigre: un colectivero de la Línea 60 sacó un cuchillo y atacó a un pasajero tras una discusión

La secuencia ocurrió en Rincón de Milberg y quedó registrada en un video. La víctima denunció que no es la primera vez que el chofer actúa con violencia.

Un chofer de la Línea 60 de colectivos fue filmado mientras amenazaba y atacaba con un cuchillo a un pasajero en pleno recorrido por la localidad de Rincón de Milberg, partido de Tigre. El hecho ocurrió tras una discusión motivada por una parada no realizada, y fue grabado por una de las pasajeras que presenció el violento episodio.

El conductor, perteneciente a la empresa MONSA, habría omitido detenerse cuando una mujer solicitó bajar, lo que desató el reclamo de otro pasajero. En cuestión de segundos, la situación escaló, y el chofer detuvo el colectivo, sacó un cuchillo que tenía escondido y comenzó a lanzar puntazos contra el hombre que lo increpaba.

Rodrigo, la víctima del ataque, relató en diálogo con TN: “Una pasajera le tocó el timbre para bajar en una parada que está cerca del Puente Guazú Nambí, y no frenó, le frenó arriba del puente. Yo le digo ‘no escuchás el timbre que te están tocando para bajar'. Él me responde ‘acá mando yo y acá manejo yo', de mala manera. ‘Cerrá el orto, gil', me dice. No me aguanté y fui adelante”.

“Le pregunté qué problema tenía conmigo, porque no era la primera vez que pasaba un conflicto. Y él me dice ‘si ya sé que no es la primera vez'. Me vuelve a decir ‘cerrá el orto, gil' y ahí fue cuando yo le pegué”, agregó. Según detalló, el chofer amagó a sacar un objeto escondido bajo el tablero, lo que lo llevó a reaccionar.

“Yo caí del colectivo, mi señora quedó arriba. Me levanto y vuelvo al colectivo. Me tira las dos puñaladas. Llego a agarrar el matafuegos para defenderme. Así pasó”, concluyó.

El video muestra cómo el agresor avanzaba por el pasillo del colectivo con el cuchillo en la mano, mientras los demás pasajeros intentaban calmarlo sin éxito. La escena ocurrió delante de un niño y de otros usuarios que lograron bajar en medio del caos. La mujer que grababa intentó frenar al colectivero advirtiéndole que estaba siendo filmado, pero este incluso intentó tomarla del brazo.

“Está todo grabado. ¡No me toques porque no te estoy tocando!”, le gritó ella antes de bajarse del colectivo.

Rodrigo logró apagar el motor de la unidad al llegar a la terminal, salió corriendo y pidió ayuda a un patrullero que circulaba por la zona. Luego realizó la denuncia en el destacamento policial correspondiente. Según testigos, no sería la primera vez que el conductor protagoniza situaciones similares.

Dos denuncias previas pesan sobre el mismo chofer, por peleas con otros pasajeros. La pareja de Rodrigo, Micaela, relató que anteriormente habían tenido un fuerte cruce cuando el conductor le hizo un comentario fuera de lugar sobre su cuerpo. En otra ocasión, al mostrar una credencial de discapacidad para acceder al descuento, el hombre reaccionó de forma agresiva y le exigió de mala manera el documento.

Hasta el momento, la empresa MONSA no emitió ningún comunicado oficial sobre lo ocurrido, pero el hecho generó fuerte preocupación entre los usuarios de la línea, quienes reclaman medidas urgentes para garantizar su seguridad.