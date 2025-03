Soledad Martínez: “Nos hacemos cargo de la seguridad en Vicente López"

La intendenta Soledad Martínez recorrió el Centro de Monitoreo y resaltó la instalación de 190 Puntos Seguros en el partido. Destacó la inversión municipal en tecnología para reforzar la seguridad y brindar asistencia inmediata a los vecinos ante emergencias.

Vicente López completó la instalación de 190 Puntos Seguros, una herramienta clave para la seguridad que permite a los vecinos acceder a asistencia inmediata ante emergencias en la vía pública. La intendenta Soledad Martínez recorrió el Centro de Monitoreo para verificar el funcionamiento del sistema y destacó el compromiso municipal con la seguridad.

"Vicente López no es una isla. Somos parte de una provincia que no tiene una política de seguridad clara ni concreta que les dé soluciones a los vecinos. Todos los días se viven episodios de mayor inseguridad y violencia. Para nosotros, más allá de lo que haga o no haga el gobernador, es nuestra responsabilidad. Nos vamos a hacer cargo de la seguridad de nuestros vecinos con más patrullas en la calle, más motos y más agentes. Ojalá que algún día el gobernador pueda cumplir con su obligación. Mientras tanto, estamos nosotros para cuidar a los vecinos de Vicente López", expresó la jefa comunal en referencia a la ausencia de políticas provinciales en materia de seguridad.

La intendenta también resaltó la importancia de este sistema de asistencia inmediata: "En Vicente López seguimos trabajando e invirtiendo en recursos municipales para que nuestros vecinos puedan vivir tranquilos. Hoy cumplimos con un compromiso, que es llegar a instalar 190 Puntos Seguros en todos los barrios. Es una herramienta muy útil. Ante cualquier emergencia, los vecinos pueden apretar ese botón, los vemos por cámara y se comunican directamente con el Centro de Monitoreo".

Los Puntos Seguros son dispositivos de color azul y verde ubicados estratégicamente en distintas zonas del partido. Cada uno cuenta con un botón antipánico, que al ser presionado, activa una alerta inmediata. Además, incluyen una cámara domo con visión 360° y un parlante altavoz para facilitar la comunicación con el centro de control.

Este sistema permite que los vecinos puedan contactar de forma directa al Centro de Monitoreo, que coordina la asistencia con patrullas, el SAME, bomberos o Defensa Civil según la emergencia.

Tecnología y seguridad: el plan integral de Vicente López

En el marco de las acciones para combatir el delito, Vicente López ha incorporado diversas herramientas tecnológicas que refuerzan el sistema de seguridad. Entre ellas, se destacan el anillo para detectar motochorros, las cámaras 360 y las cámaras térmicas, que permiten mejorar la vigilancia y optimizar la respuesta ante incidentes.

"La tecnología nos cambia muchísimo a la hora de trabajar y abordar la problemática de la inseguridad. Nos hace llegar más rápido y nos permite ver mejor. Un ejemplo: en Vicente López, casi el 75% del distrito está videovigilado. Podemos ver lo que pasa y actuar con mayor rapidez. La tecnología es una gran aliada para dar respuesta a los vecinos, y vamos a seguir apostando a eso", concluyó Soledad Martínez.