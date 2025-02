Soledad celebró sus 29 años de carrera en el Festival de Cosquín

Soledad, la gran referente de la música folklórica argentina, fue ovacionada por más de 10.000 personas en el Festival de Cosquín. Con un emotivo repaso por su carrera y un anuncio sorpresa, la cantante celebró 29 años desde su primer recital en el festival.

La histórica Plaza Próspero Molina se llenó de emoción con más de 10.000 personas que colmaron el lugar para disfrutar de la música de Soledad, la referente del folklore argentino. El evento, que tuvo entradas completamente agotadas, se convirtió en una celebración de su carrera y su legado en la música popular.

En esta ocasión, Soledad celebró los 29 años desde su primera participación en el Festival de Cosquín, cuando, con tan solo 15 años, comenzó a forjar su carrera artística y a revolucionar el mundo del folklore y la música popular argentina. En su emotiva presentación, la cantante dedicó unas sentidas palabras a su público, repasando su recorrido profesional y personal.

"29 años, ¡ni yo lo puedo creer! Empezó acá, en este mismo escenario, cuando era una nena y acá me tienen. Con todas las cosas que me han pasado, tanto en lo personal como en lo profesional, han sido un desafío lleno de satisfacción, pero a veces también se ha hecho muy difícil. A veces me encontré un poco perdida, a veces pensé en dejarlo todo. Lo único que me dio fuerzas para seguir es el apoyo incondicional de todos ustedes, el que me siguen dando en cada mensaje, en cada abrazo, en cada canción cantada a coro. Siempre fueron incondicionales, aun cuando no sabían cuán largo iba a ser el camino. Gracias por este amor que me hacen sentir, que no estoy sola, que este nombre que me han puesto no es un destino. Ustedes son la razón por la que yo estoy acá, parada, compartiendo mi música. Simplemente, gracias una vez más," expresó con emoción.

Además, en un momento de gran expectativa, Soledad adelantó que en los próximos días compartirá una gran noticia en su carrera musical, lo que dejó a sus seguidores ansiosos por conocer los detalles.

En su concierto, Soledad hizo un repaso por sus más grandes éxitos, canciones que la consagraron como la cantante argentina más importante de la música de raíz. Recientemente, la artista ganó un Latin Grammy y está nominada a los Premios Lo Nuestro a la Música Latina, logros que reafirman su destacada trayectoria.