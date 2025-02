Soledad Martínez criticó la inseguridad en la Provincia y defendió el trabajo en Vicente López

La intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, criticó a Axel Kicillof y la justicia por la inseguridad en la Provincia. Destacó las políticas de su gestión para combatir el delito, como el uso de tecnología, más patrullas y el trabajo en recolección de pruebas.

La intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, realizó fuertes declaraciones sobre la inseguridad en la Provincia de Buenos Aires, apuntando directamente contra el gobernador Axel Kicillof y la justicia por la falta de respuestas frente al delito. La crítica surgió luego de un caso de robo y maltrato a una jubilada, lo que reavivó el debate sobre la seguridad en el distrito y en toda la provincia.

En un posteo en su cuenta de X (ex Twitter), Martínez expresó: “Todos los días y a toda hora hay hechos graves de inseguridad en la Provincia. Y todos los días Kicillof NO HACE NADA. Y cuando no es él, es la justicia que los libera al rato de haberlos agarrado”. Además, señaló que las leyes actuales permiten que menores de 17 años cometan delitos graves, como robo y agresiones, sin mayores consecuencias.

La intendenta también destacó las políticas implementadas en Vicente López para combatir la inseguridad: “Nos rompemos el alma todos los días para agarrar delincuentes y defender a los vecinos. También ponemos los recursos para juntar las pruebas necesarias”. En ese sentido, reafirmó que la gestión local continuará reforzando la seguridad con tecnología, más patrullas en las calles y operativos para sacar a los delincuentes de los barrios. “No les va a salir gratis”, enfatizó.

Entre las medidas señaladas, Martínez subrayó la importancia de utilizar recursos tecnológicos y un trabajo conjunto con las fuerzas de seguridad locales para garantizar la tranquilidad de los vecinos de Vicente López.

Por último, la intendenta insistió en la necesidad de políticas firmes a nivel provincial y nacional para frenar el avance de la delincuencia, instando a priorizar el cumplimiento de las normas y la justicia para proteger a los ciudadanos más vulnerables.