Inseguridad en Santa Bárbara: ladrón detenido tras 26 horas en el country.

Un hombre de nacionalidad uruguaya ingresó de forma ilegal al barrio privado Santa Bárbara, en Tigre, y tras deambular 26 horas logró robar pertenencias. Fue detenido poco después, y casi todos los objetos sustraídos fueron recuperados.

Un episodio de inseguridad conmocionó al country Santa Bárbara, ubicado en Troncos del Talar, partido de Tigre. El pasado jueves, un hombre identificado como Alaníz Martínez Darwin, de nacionalidad uruguaya, ingresó de manera ilegal al barrio privado tras cortar dos alambrados perimetrales. Durante 26 horas, el intruso recorrió las calles del lugar sin ser detectado por el personal de seguridad.

Según la investigación llevada adelante por la fiscal Karina Bianchi, Martínez Darwin se dedicó durante casi 24 horas a estudiar el movimiento interno antes de cometer el robo. El viernes por la noche, entre las 20:30 y las 22:30, ingresó a una vivienda que creyó desocupada y escapó por el mismo lugar por el que había entrado. Entre los objetos sustraídos se encontraban dos relojes, zapatillas, ropa, $40.000 y US$40. Sin embargo, a los pocos minutos fue detenido fuera del predio y la policía recuperó casi todos los bienes robados, excepto un arma de fuego.

Cuando la dueña de la vivienda regresó, encontró sus pertenencias revueltas y las aberturas forzadas con un destornillador, herramienta que luego fue hallada entre los elementos confiscados al detenido. Antes de que la víctima reportara el robo, personal de seguridad del barrio había identificado a un hombre con actitud sospechosa durante una ronda habitual. Al intentar detenerlo, este escapó hacia un lote en construcción, donde se perdió su rastro momentáneamente.

La situación cambió cuando una oficial de la patrulla municipal observó al ladrón abandonar el predio por un sector no autorizado. La alerta permitió que efectivos policiales lograran capturarlo mientras caminaba por las inmediaciones. Además de los objetos robados, llevaba puesta ropa de uno de los hijos de la víctima.

Según informaron fuentes judiciales, Martínez Darwin enfrenta cargos por robo agravado por infracción. En su declaración ante la fiscal Bianchi, sostuvo que su detención fuera del barrio lo desvinculaba del hecho y que los objetos encontrados no eran suyos. No obstante, las pruebas recolectadas indican lo contrario.

La modalidad utilizada, conocida como escruche, se basa en atacar viviendas aparentemente deshabitadas. En este caso, la casa seleccionada tenía las luces apagadas y no había moradores presentes. “La familia no estaba de vacaciones, pero no había nadie”, precisaron fuentes de la investigación.

Por su parte, la empresa de seguridad del barrio informó a los vecinos que se activó un protocolo estratégico ante la detección de un alambrado roto. Esto incluyó la implementación de un cerco interno y el despliegue de personal para un reconocimiento casa por casa. En paralelo, se coordinó con la policía bonaerense para establecer un anillo externo de seguridad y anticipar posibles riesgos adicionales.

Aunque el episodio generó miedo entre los vecinos, las autoridades destacaron la rápida acción conjunta de la seguridad privada y la policía, que logró neutralizar la amenaza en poco tiempo. Actualmente, la causa se encuentra bajo secreto de sumario, a cargo de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI).