Jorge Macri presentó “Secundaria Aprende”: una nueva reforma educativa para 2025

La Ciudad de Buenos Aires se prepara para implementar un nuevo sistema educativo en 2025. Jorge Macri y la ministra de Educación, Mercedes Miguel, presentaron Secundaria Aprende, una reforma centrada en personalizar el aprendizaje de los estudiantes y adaptarlo a las demandas del mundo actual.

La Ciudad de Buenos Aires prepara un cambio significativo en su sistema educativo, con el lanzamiento de Secundaria Aprende, que se pondrá en marcha en 2025. Esta iniciativa, impulsada por el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, busca reemplazar el modelo tradicional de enseñanza por uno centrado en el estudiante, adaptado a las necesidades actuales del aprendizaje.

“Necesitamos dejar atrás la escuela del siglo pasado, y pasar de una ‘educación en serie’ a un aprendizaje en serio”, afirmó Jorge Macri al referirse a la importancia de la reforma. Secundaria Aprende pretende motivar a los estudiantes mediante un enfoque personalizado, reconociendo que cada alumno tiene ritmos y necesidades de aprendizaje distintas.

Macri destacó que el mundo fuera del aula ha cambiado drásticamente, pero el sistema educativo actual no refleja esa transformación. “El afuera del aula cambió en todo el mundo. El sistema actual no funciona y tenemos que hacer cosas para cambiar. Convivimos con chicos que, en algunos temas, saben más que sus padres porque la información está disponible en otros medios”, sostuvo el jefe de Gobierno, quien presentó la propuesta acompañado por la ministra de Educación, Mercedes Miguel.

Los datos educativos refuerzan la necesidad de esta reforma: cuatro de cada diez alumnos de tercer año tienen el desempeño más bajo en Lengua, y en Matemática son seis de cada diez. Además, solo tres de cada diez llegan a quinto año en tiempo y forma, mientras que el ausentismo en la secundaria alcanza un preocupante 30%.

La nueva secundaria se organizará en niveles de aprendizaje dentro de las materias. Aunque los alumnos seguirán cursando por años, la novedad es que avanzarán por niveles en función de los objetivos cumplidos en cada materia. Esto implica que un estudiante no podrá avanzar en Matemáticas de cuarto año si no ha aprobado los contenidos de tercer año, generando una educación más personalizada.

“Los chicos avanzarán a su propio ritmo. No se trata solo de pasar de año, sino de garantizar que cada estudiante aprenda, destacó Mercedes Miguel. Los alumnos que no logren los objetivos recibirán refuerzos y tutorías, mientras que aquellos que superen los contenidos podrán profundizarlos.

En este sentido, Jorge Macri enfatizó que el desafío es cambiar la experiencia dentro del aula, haciéndola más atractiva y dinámica. “Ya sacamos el celular del aula, ahora el desafío es generar un cambio en la experiencia y dejar atrás una escuela que fue diseñada para una realidad que cambió profundamente", explicó.

La iniciativa se implementará en 30 escuelas pioneras que han decidido voluntariamente sumarse, y se irá extendiendo a más instituciones tanto públicas como privadas a partir de 2026. La propuesta también toma en cuenta las demandas de los propios estudiantes, quienes en encuestas recientes solicitaron mayor personalización de las materias y espacios para el trabajo emocional.

Por último, Jorge Macri subrayó que esta transformación no solo responde a los problemas actuales de la educación en la Ciudad, sino también a una tendencia mundial. Buenos Aires se inspira en modelos exitosos de ciudades como San Pablo, Singapur y países como Finlandia, Israel y Corea del Sur para llevar adelante esta reforma, que busca devolver la motivación a los estudiantes y prepararlos para un mundo en constante cambio.

PREGUNTAS BASICAS SOBRE LA NUEVA SECUNDARIA

¿Hay materias?

Sí.

¿Hay materias de los actuales planes?

Sí, son las mismas, no se cambia el diseño curricular.

¿Desaparecen las materias previas? ¿Los estudiantes pueden quedarse con materias previas y obtener el título?

No habrá más materias previas, pero si no se aprueba un nivel no se puede avanzar hasta lograrlo. Solo recibirán el título los estudiantes que hayan aprobado todas las materias.

¿La duración de la secundaria es la misma?

Sí, como ahora: 5 años para la educación media y 6 para la técnica.

¿Repiten?

Sí, repiten los contenidos y materias que no aprobaron. No repiten las materias que ya aprobaron ni un año entero.

¿Cómo aprueban?

Con exámenes, trabajos prácticos y mostrando comprensión de lo aprendido.

¿?ué pasa con el sistema de años? ¿Se eliminan?

Los años no se eliminan para la organización del grupo, pero en cuanto a los aprendizajes se pasa a un sistema por niveles de avance en cada materia. Los estudiantes progresan por niveles en cada materia, asegurando que no avancen sin lograr los objetivos.

¿Cómo pasan de año?

Se deja atrás la rigidez de los años tradicionales que agrupan distintas materias. Los estudiantes avanzan de acuerdo a su nivel de aprendizaje; un esquema similar a las carreras universitarias.

¿Cuánto deben aprobar para pasar de niveles?

Cada nivel cuenta con contenidos nodales y contenidos de profundización. Los alumnos deben acreditar el 100% de los contenidos nodales.

¿Egresan y se pueden quedar con niveles adeudados?

No. Solo podrán egresar cuando hayan aprobado todas las materias.

¿Habrá mayor virtualidad en las aulas?

No, la escuela es presencial. Los estudiantes deben cumplir con un promedio de 5 horas diarias presenciales.

¿Pueden cursar estudiantes de 13 años con los de 17?

Los estudiantes se agrupan por edad al igual que hoy. En los espacios optativos puede darse mezcla de edades, pero las escuelas pueden organizar los grupos y espacios de manera tal que se eviten agrupaciones con edades y etapas de maduración dispares. Por ejemplo, que el espacio optativo de Programación tenga un turno para quienes tengan 13 a 15, y otro para quienes tengan 15 a 18 años.

¿Cuál es la diferencia entre Secundaria Aprende y el modelo de la provincia de Buenos Aires?

El sistema educativo impulsado por la provincia sólo modifica la forma en la que aprueban los estudiantes; mientras que en la Ciudad de Buenos Aires se diseñó una política pública integral que abarca cuatro aspectos relevantes: la organización del aprendizaje, la organización de los contenidos, la organización de la escuela, y la organización docente.

¿Cómo se ayuda a las escuelas?

En este proceso de transformación de la Secundaria las escuelas pioneras no estarán solas. El Ministerio de Educación les brindará acompañamiento con programas de capacitación a docentes y directores relacionados a la planificación y desarrollos de proyectos, poniendo a disposición una plataforma de contenidos con planes y modelos interdisciplinarios para implementar, con el reacondicionamiento de los espacios escolares donde llevar adelante los talleres y laboratorios, y con la entrega de una computadora para cada alumno de su matrícula.

¿Afecta los puestos de trabajo de los profesores?

Los puestos de trabajo de los docentes están garantizados y ninguno perderá su estabilidad laboral o salarial. La reorganización de la Planta Orgánica Funcional (POF) en cada escuela está pensada para eliminar la figura del "docente taxi" y que cada uno de ellos concentre sus horas en una sola institución. De esta construcción participaron docentes y gremios con sus propuestas y demandas.