Milei cancela la firma del Pacto de Mayo: “Se puede hacer el 20 de junio o el 9 de julio”

El presidente Javier Milei anunció hoy que la firma del Pacto de Mayo, prevista para el próximo sábado en Córdoba, ha sido cancelada debido a la no aprobación de la Ley de Bases. “No hay Pacto de Mayo porque no hay Bases, no dan los tiempos para que salga Bases (hasta el sábado)”, declaró Milei.

En una entrevista con el canal Todo Noticias (TN), el presidente indicó que "ese pacto se puede hacer el 20 de junio, el 9 de julio". Resaltó que "son reformas que tienen que ver con el largo plazo, no van a mover el amperímetro, 15 días más o 15 días menos".

Horas antes, el ministro del Interior, Guillermo Francos, también había mencionado que la firma del Pacto de Mayo no sería posible este sábado, ya que la condición era la aprobación de la Ley de Bases, la cual no estará promulgada a tiempo.

Detalles del acto en Córdoba:

El gobierno confirmará hoy los detalles del acto que Milei encabezará en Córdoba el 25 de Mayo por la tarde. Se espera que no haya convocatoria de gobernadores (solo estaría presente el anfitrión, Martín Llaryora) y que sea un acto "con la ciudadanía", excluyendo a la "casta política", a la que Milei atribuye las trabas para aprobar la Ley de Bases.

La confirmación del acto en Córdoba se hará a través de la cuenta de redes sociales de la Oficina del Presidente.

Declaraciones del ministro del Interior:

Guillermo Francos, en declaraciones a TN, explicó: "El 25 es una fecha patria y es una fecha que el Presidente había elegido para firmar un pacto con los sectores políticos, con los gobernadores, y había puesto como primer paso la aprobación de las leyes. Las leyes todavía no están aprobadas, con lo cual, el pacto no va a poder ser firmado. Habrá algo en esa fecha patria y el Presidente probablemente dirija un mensaje a la nación con lo que se está esperando en esta fecha tan importante para el país".

Acto en Río Cuarto:

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, presidirá el acto central y desfile cívico-militar por la mañana en la ciudad de Río Cuarto. El gobierno provincial emitió un comunicado informando que, de confirmarse la visita del presidente Milei por la tarde, el gobernador acompañará la agenda prevista por el primer mandatario.

Posible nueva fecha para el pacto:

Inicialmente, la Casa Rosada planeaba concretar la firma del Pacto de Mayo con la normativa aprobada en ambas cámaras y con la mayoría de los gobernadores del país. Al no concretarse, se decidió modificar la ceremonia. No se descarta la posibilidad de firmar el pacto con los gobernadores el 20 de junio, Día de la Bandera, en la ciudad de Rosario. Fuentes gubernamentales señalaron que "no hay apuro para firmar el pacto ya que Milei ha establecido determinadas condiciones para que se lleve adelante. Sin importar el mes en que se firme, se seguiría llamando Pacto de Mayo ya que el objetivo es avanzar en un acuerdo mayoritario".