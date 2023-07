Julio Zamora lanzó su campaña con un masivo acto en el Club Tigre Juniors

Julio Zamora lanzó su campaña para las PASO en un multitudinario acto en el Club Tigre Juniors, presentando a los precandidatos a concejales que lo acompañarán en la lista y compartiendo sus propuestas de gestión para una posible reelección como intendente de Tigre.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, lanzó oficialmente su campaña electoral con un multitudinario acto en el Club Tigre Juniors. Durante el evento, presentó a los precandidatos a concejales que lo acompañarán en las elecciones PASO del próximo 13 de agosto donde Zamora se enfrentará en la interna de Unión por la Patria a Malena Galmarini, esposa del ex intendente de Tigre y candidato a presidente, Sergio Massa.

Previo al acto, Zamora atendió a los medios locales y compartió sus perspectivas sobre el futuro de la campaña y los objetivos de su próxima gestión en caso de ser reelecto.

Al ser consultado sobre las dificultades que enfrentó para conseguir un espacio en la lista de Unión por la Patria, Zamora analizó: "Lo que va a servir a nuestro espacio es que tengamos un juego limpio, que debatamos ideas, que no tengamos chicanas y golpes bajos. Creo que ya pasó todo lo que pasó y no voy a hablar para atrás. Quiero mirar hacia adelante y que el frente pueda imponer, a través del voto popular, a su presidente, pueda lograr elegir a nuestro gobernador Axel Kicillof y pueda de alguna manera también renovar la confianza con la Comunidad de Tigre a través de mi candidatura".

Agregó: "Para mí es un honor poder disputar esta campaña y hacerlo a través de ideas para que el pueblo de Tigre pueda definir el rumbo que quiere tomar. Si la decisión del pueblo de Tigre es dar vuelta a la página de la historia y me dicen bueno, Julio, gracias por lo hecho, para mí es un honor, y si gano, también va a ser un honor porque va a ratificar el trabajo que hicimos durante estos años".

Respecto a las impresiones que recoge en la calle al hablar con vecinos de distintas localidades del municipio y las perspectivas de esta elección, Zamora señaló: "Tengo lindas sensaciones, pero no voy a tener la soberbia de decir que uno tiene el favor del pueblo asegurado. Eso depende del pueblo, depende de la evaluación que hayan hecho de mi gestión durante todo este tiempo, y soy respetuoso de eso, soy muy respetuoso de lo que opine la gente, es la única que puede decir si puedo seguir estando como intendente".

Sobre la lista de precandidatos que lo acompañarán en las próximas elecciones, Zamora detalló: "Mi lista de concejales está integrada por gente probada en la gestión, delegados municipales, funcionarios, todas personas probas que durante todo este tiempo han mostrado que tenemos una gestión que está a la altura de lo que los vecinos de Tigre requieren. Los vecinos nos ponen siempre la vara alta, y está bien que así sea, nosotros tratamos de llegar a esa vara que siempre es inalcanzable. Siempre hay mucho por hacer y demandas nuevas, y estamos para seguir trabajando".

Al ser consultado sobre el origen del eslogan de campaña "Yo me quedo acá", el intendente respondió: "Porque nos querían sacar de aquí, y vuelvo a repetir, los únicos que nos pueden sacar de acá son los vecinos de Tigre que voten y que digan realmente quién es el que debe dirigir los destinos de nuestra comunidad".

Durante los días previos a la campaña, Zamora tuvo que enfrentar rumores y renuncias de algunos de sus principales funcionarios. Ante la percepción de los vecinos frente a esta situación, Zamora pidió que "crean en la política", y Agregó: "Muchas veces, lo que sale a la superficie, sobre todo mediáticamente, son las cosas feas. Por eso, les pido que crean en la política. Yo arranqué pegando carteles en una unidad básica, comprando la yerba entre muchos compañeros para trabajar en lo que creía, y hoy sigo teniendo la misma energía y la misma fe en que la política puede modificar la vida de nuestros vecinos".

En cuanto a los ejes de su campaña, Zamora destacó la importancia de mostrar los logros alcanzados durante su gestión y resaltó el horizonte de futuro para Tigre: "Será una campaña mostrando lo que hicimos, pero fundamentalmente, por encima de todo, el horizonte de futuro que tenemos para Tigre. Los vecinos nos están pidiendo que terminemos el hospital municipal de alta complejidad asi que será una de las cuestiones básicas de nuestra campaña, junto con otras propuestas como los dos microestadios, dos teatros y una pista de atletismo. Creo que el dinamismo que le hemos puesto a la gestión en estos últimos años es muy fuerte", enfatizó Zamora.

Profundizando en materia de salud, el intendente detalló: "Hemos consolidado un camino de crecimiento en este ámbito. No nos olvidemos que en 2015 inauguramos el hospital Materno Infantil, que solamente era materno. Después, lo convertimos en infantil hace 2 años, aproximadamente, donde tenemos terapia intensiva pediátrica. Además, hicimos los 3 hospitales de diagnóstico inmediato, lo que nos permitió afrontar y administrar una pandemia. Eso fue muy importante, y nos falta este último pasito, para el cual les pedimos el apoyo a los vecinos, para terminar el hospital de adultos".

En relación a la interna con Malena Galmarini, Zamora consideró que es "uno de los mayores desafíos que en lo personal me toca afrontar, creo que las adversidades nos hicieron más fuertes, nos hicieron mejores personas, y eso es todo lo que le tengo para dar a Tigre, mi experiencia, mi bagaje de conocimientos, mis valores, todo lo que quiero para la Comunidad de Tigre es lo que tengo para ofrecer".

Finalmente, Zamora expresó su compromiso de apoyar a sus pares de Unión por la Patria en caso de no resultar electo. "Si gano, voy a pedir que me acompañen. Si pierdo, voy a acompañar a mis pares de Unión por la Patria. Hay que festejar la democracia, hay que festejar las elecciones, y hay que tener una actitud positiva para mostrarle a los vecinos que no somos tipos que nos peleamos como en una riña de gallos todos los días, sino que creemos en la política como la única forma de transformar la realidad de los vecinos", concluyó Zamora.