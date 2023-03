El delantero de Tigre Mateo Retegui regresó al país tras su destacada actuación en la selección italiana

El delantero de Tigre Mateo Retegui regresó hoy a la Argentina luego de su presentación estelar en el seleccionado italiano, con dos goles en sus primeros partidos, y aseguró que fue “algo único y hermoso”. En una rueda de prensa en el aeropuerto Ministro Pistarini, en Ezeiza, el goleador habló sobre su experiencia en la selección italiana y los rumores sobre su posible salida del equipo.

"Fue algo único y hermoso. Un orgullo. Me vuelvo contentísimo", expresó Retegui sobre su participación en la selección italiana. "Estoy agradecido a Roberto (Mancini) y a mis compañeros porque me dieron la confianza y la oportunidad. Y también a Tigre por ayudarme a cumplir este sueño", agregó el hijo del "Chapa", histórico entrenador de los seleccionados de hockey sobre césped de Argentina, Los Leones y Las Leonas.

Sobre el entrenador de Italia, Retegui valoró que le dio "confianza" para jugar los dos partidos de titular ante Inglaterra (1-2) y Malta (2-0) por las Eliminatorias para la Eurocopa de 2024 a celebrarse en Alemania. "Pude convertir en el primero aunque no se nos dio el resultado, pero en el segundo partido encontramos la victoria y volví a convertir. Estoy feliz", señaló el jugador.

A pesar de estar estudiando italiano hace dos meses, Retegui se incorporó a un plantel totalmente nuevo pero destacó el buen trato de sus compañeros. "Me trataron de buena manera y me ayudaron. Me vuelvo con ganas de seguir aprendiendo y de estar allá nuevamente", completó.

Mientras tanto, en los medios deportivos italianos hablan de la "Reteguimania" al aludir al delantero de Tigre, que está en la mira de varios clubes de Europa a partir de su participación en la selección italiana con la que convirtió dos goles en dos partidos (contra Inglaterra y Malta) válidos por la fase clasificatoria para la Eurocopa 2024.

En Italia se menciona el interés de clubes como el Inter, el Milan y Lazio por el delantero de Tigre. El diario La Gazzeta dello Sport destaca que "el Inter nunca se distrajo sobre Retegui y lo viene siguiendo hace tiempo ya que en Tigre también juega Facundo Colidio que es propiedad del club milanés y en consecuencia al seguir a uno (Colidio) se pudo ver al otro también (por Retegui)". La presencia del argentino Javier Zanetti en la alta dirigencia del Inter también podría "facilitar" la eventual llegada del goleador tigrense al equipo "negroazurro".

En cuanto a los rumores sobre su posible salida de Tigre, Retegui declaró: "Estoy enfocado en mi presente en Tigre. Mi cabeza está acá y trato de dar lo mejor para el equipo en cada partido".