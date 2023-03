Finocchiaro y Massot se reunieron con docentes de Tigre para analizar problemas educativos

El diputado Alejandro Finocchiaro visitó Tigre invitado por el concejal Nicolás Massot para participar de un encuentro junto a docentes y directivos de escuela del distrito. Allí analizaron las dificultades que afronta el sistema educativo.

La reunión se llevó a cabo el pasado viernes en la localidad de Troncos del Talar donde asistieron vecinos, docentes y directivos de escuelas que plantearon al ex Ministro de Educación las dificultades y desafíos que enfrenta la educación en el distrito.

Consultado sobre la preocupaciones de los presentes, explicó que "Los vecinos preguntan por la decadencia del sistema educativo, por qué sus hijos no aprenden, los docentes y los directivos preguntan por el adoctrinamiento y por todo lo que está mal por este 'CETERISMO' educativo que crea el Kirchnerismo en las escuelas".

"Lo que tenemos que hacer es que el sistema educativo cumpla con su objetivo que es que un chico salga escolarizado y con los conocimientos suficientes para hacer lo que quiere hacer en la vida y que se haya formado como Ciudadano, si el sistema educativo consigue eso todo lo demás son discusiones menores", afirmó el diputado.

"Me pondría orgulloso tener una generación de chicos y chicas que salen del colegio y consiguen trabajo, que se desarrollen y puedan ejercer sus vocaciones no sólo como individuos sino para la sociedad en la que viven", agregó.

En varios puntos de su intervención el ex ministro se mostró muy duro con los sindicatos docentes en especial con Roberto Baradel.

Por su parte, el concejal Nicolás Massot consideró que "no podemos decirle más al vecino que la educación es responsabilidad de la provincia y no el municipio, es lo que el vecino espera de nosotros y mucho más de quienes aspiramos como en mi caso a representarlos en el ejecutivo municipal es dar soluciones y no excusas".

Respecto a la reunión explicó "Queremos tener muchos de estos diálogos con gente experimentada para enfrentar los temas y agarrar el toro por las astas para entender cuál puede ser nuestro rol desde el municipio el día de mañana en complementar los esfuerzos de buenos gobiernos provinciales como los que esperemos tengamos a partir del 10 de diciembre".

En el caso particular de las escuelas del distrito, Massot consideró que "hay muchísimas cuestiones que se pueden encarar desde el orden municipal, no es todo militancia política del gremio o los efectos de la pandemia, si acá en Tigre se dejara de utilizar el fondo educativo para sacarle intereses al plazo fijo y usar esa plata en los problemas de infraestructura tendríamos las escuelas como se merecen los chicos de Tigre".

“Hay una desidia absoluta en el manejo del fondo educativo, lo expuse durante la rendición de cuenta casi en soledad, y lo voy a volver a investigar este año cuando nos manden la información, hay pequeñas cosas como esas que son fáciles de cambiar", afirmó finalmente.