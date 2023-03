Alicia Aparicio pide que la Cámara de Diputados apruebe la creación de la Universidad del Delta

La diputada nacional Alicia Aparicio, coautora junto a Sergio Massa de la ley que busca crear la Universidad del Delta, instó a la oposición a votar a favor de la iniciativa que aún no ha sido tratada en la Cámara de Diputados debido a diferentes trabas.

Aparicio asegura que la creación de la universidad es esencial para incrementar el número de universidades en el país y competir en un mundo globalizado.

En una nota realizada por el periodista Daniel Burone Risso, la diputada señaló: “Nosotros en el país tenemos la mitad de universidades que tienen muchos países como México, Brasil, Estados Unidos o Francia, con lo cual no es que tenemos muchas universidades o estamos derrochando presupuesto, nosotros necesitamos por habitante incrementar el número de universidades para poder competir en un mundo”.

Aparicio explicó que el proyecto fue presentado en conjunto con los municipios de Escobar, San Fernando y Tigre, y que cuentan con el apoyo de la Industria y del comercio que han enviado los avales a la cámara de Diputados. Además indicó que el Consejo Interuniversitario Nacional aprobó la factibilidad de la iniciativa y que se han cumplido todos los pasos necesarios.

Sin embargo, la diputada denunció que aún no se ha logrado tratar la iniciativa debido a la falta de compromiso por parte de la oposición. “Recién esta semana pudimos llevar adelante una sesión después de mucho tiempo donde se trataban varias leyes donde se incluía a las universidades que había perdido el presidente en extraordinarias y no sé no se pudo hacer porque no se sentaron a trabajar”, aseguró.

Aparicio destacó que la creación de la Universidad del Delta es esencial para la región, ya que cuenta con alrededor de 80.000 estudiantes secundarios que necesitan de la cercanía universitaria. “Tenemos toda la región del Delta con distancias muy grandes, necesitamos que los chicos que terminan su secundaria en nuestro Delta puedan arribar al territorio y no tener que trasladarse cuatro o cinco horas para llegar a la capital lo que les implica el desarraigo”, explicó.

La diputada también dio detalles sobre las materias que estarán orientadas en la Universidad del Delta, teniendo en cuenta la geografía del lugar. “Cuando hicimos el análisis nos fijamos en las vacancias de la zona junto a la secretaría de Políticas Universitarias y nosotros fuimos por esas carreras que van a desarrollar toda la parte tecnológica de lo que es la futura industria de lo que es la 4.0. Además lo que tenga que ver con la salud, enfermería, también vamos a necesitar temas como el turismo en el caso de Tigre y Escobar y en el caso de la isla en todo lo que son carreras las asociadas a al medio ambiente y lo que tiene que ver con la biotecnología”, detalló.

Aparicio concluyó diciendo: "Tenemos una gran oportunidad de crecer como sociedad, de no tener que trasladarnos a grandes distancias para poder tener acceso a la educación superior. Esperamos que la oposición entienda la importancia de este proyecto y que pronto podamos dar el paso necesario para su aprobación. La creación de la Universidad del Delta es una necesidad urgente para nuestra región y para el futuro de nuestro país".