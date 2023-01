Los Consejeros Escolares de Juntos reclaman más presupuesto para el SAE.

A través de un comunicado, los Consejeros Escolares de Juntos le reclaman al Gobierno de la Pcia de Buenos Aires, una actualización en las partidas presupuestarias para el Servicio Alimentario Escolar. En la actualidad se destina por alumno $141,75 para el almuerzo y $58,13 para el desayuno y/o merienda.

En un contexto inflacionario como el actual, esos importes son insuficientes y no cubren las necesidades básicas alimentarias.

En dicho comunicado, los Consejeros de Juntos solicitan que : “Hacemos público el reclamo del incremento en los montos asignados al Servicio Alimentario Escolar. Al día de hoy se destinan por estudiante $141,75 para el comedor y $58,13 para el desayuno/merienda. Es imposible cubrir las necesidades básicas alimentarias de nuestros estudiantes, la situación es insostenible…Decimos Basta”

El Presidente del Concejo Escolar de Vicente López Carlos Hernández sostuvo que : “Hoy los Consejeros Escolares levantamos la voz nuevamente y hacemos público el reclamo sobre el monto de dinero que la Pcia de Buenos Aires asigna al alimento de cada alumno. En enero funcionan las Escuelas Abiertas de Verano y con ellas el SAE. Se hace cada vez mas difícil sostener una alimentación digna manejando estos valores. Son los alumnos los primeros perjudicados. Las familias reclaman en el Consejo Escolar y los proveedores en toda la provincia. Ya no pueden sostener la misma cantidad en las entregas. Solicitamos al gobernador @Kicillofok que revea urgente esta situación #DecimosBasta”

Por su parte el Consejero Escolar de Tigre Mariano Visoso, desde su cuenta de Twitter hizo el siguiente reclamo: “En un escenario económico adverso con una inflación fuera de control, que afecta a los que menos recursos tienen, el Gobierno de la Pcia de Bs As no actualiza los montos para el Servicio Alimentario Escolar. Le pedimos al Gobernador Axel Kicillof y al Ministro Andrés Larroque un poco de empatía para con las familias bonaerenses y que dejen de lado las internas palaciegas, que no sirven para solucionar los problemas que nos golpean día a día”