San Isidro

San Isidro abrió la inscripción para las Colonias de Verano

Colonias de verano en San Isidro
El Municipio de San Isidro habilitó la inscripción online para las Colonias de Verano 2026, que comenzarán el 5 de enero y se desarrollarán en seis campos de deportes, con propuestas para chicos de 4 a 17 años y actividades adaptadas en tres sedes.

El Municipio de San Isidro abrió la inscripción para las Colonias de Verano 2026, que comenzarán el 5 de enero y ofrecerán actividades deportivas y recreativas para chicos de 4 a 17 años. El trámite ya puede realizarse de manera online a través de sanisidro.gob.ar/colonias.


Las actividades se llevarán a cabo durante todo el mes de enero en los Campos de Deportes Nº 1, 2, 4, 5 y 6, en turnos mañana y tarde. Los grupos se dividen en Preescolares (4 y 5 años) e Infantiles (6 a 12/13 años), con propuestas como natación, fútbol, gimnasia artística y vóley, entre otras disciplinas.


También estará disponible la colonia para Juveniles (13 a 17 años), que se desarrollará en el Campo de Deportes Nº 9, con un enfoque especial en actividades náuticas como kayak, windsurf, stand up paddle y láser, además de deportes de campo, taekwondo y actividades precampamentiles. Todas las propuestas serán supervisadas por profesionales, médicos y guardavidas.


En paralelo, los Campos Nº 1, 2 y 4 contarán con la colonia CADA (Centro de Actividades y Deportes Adaptados), destinada a personas con discapacidad a partir de los 6 años. Allí se dictarán actividades acuáticas, lúdicas y deportivas, orientadas al disfrute, la socialización y el desarrollo de habilidades. Para inscribirse a esta modalidad se debe enviar un mensaje por WhatsApp al 113181-6102.


Las colonias estarán organizadas en dos contingentes. El primero se desarrollará entre el 5 y el 23 de enero. El segundo, destinado a quienes no hayan accedido al cupo inicial, abrirá su inscripción el 8 de enero y funcionará entre el 26 de enero y el 13 de febrero.

