El Municipio de San Isidro abrió la inscripción para las Colonias de Verano 2026, que comenzarán el 5 de enero y ofrecerán actividades deportivas y recreativas para chicos de 4 a 17 años. El trámite ya puede realizarse de manera online a través de sanisidro.gob.ar/colonias.

Las actividades se llevarán a cabo durante todo el mes de enero en los Campos de Deportes Nº 1, 2, 4, 5 y 6, en turnos mañana y tarde. Los grupos se dividen en Preescolares (4 y 5 años) e Infantiles (6 a 12/13 años), con propuestas como natación, fútbol, gimnasia artística y vóley, entre otras disciplinas.

También estará disponible la colonia para Juveniles (13 a 17 años), que se desarrollará en el Campo de Deportes Nº 9, con un enfoque especial en actividades náuticas como kayak, windsurf, stand up paddle y láser, además de deportes de campo, taekwondo y actividades precampamentiles. Todas las propuestas serán supervisadas por profesionales, médicos y guardavidas.

En paralelo, los Campos Nº 1, 2 y 4 contarán con la colonia CADA (Centro de Actividades y Deportes Adaptados), destinada a personas con discapacidad a partir de los 6 años. Allí se dictarán actividades acuáticas, lúdicas y deportivas, orientadas al disfrute, la socialización y el desarrollo de habilidades. Para inscribirse a esta modalidad se debe enviar un mensaje por WhatsApp al 113181-6102.

Las colonias estarán organizadas en dos contingentes. El primero se desarrollará entre el 5 y el 23 de enero. El segundo, destinado a quienes no hayan accedido al cupo inicial, abrirá su inscripción el 8 de enero y funcionará entre el 26 de enero y el 13 de febrero.