Mauricio D’Alessandro: “Voy a ser intendente de San Martín”

El abogado y dirigente radical Mauricio D’Alessandro afirmó que será candidato a intendente por el distrito de San Martín porque “los vecinos necesitan y merecen una ciudad distinta”.

“Voy a ser intendente de San Martín. Me meto en política porque quiero un San Martín distinto, seguro y pujante. Necesitamos que vuelvan las fábricas y los bailes en el club Las Heras. Mi primer trabajo fue como abogado en una fábrica de Villa Lynch. Le daba de comer a mis hijos con los abonos de las ‘textiles’. Pasaron 40 años y la gente en lugar de querer venir a nuestro barrio, sueña con irse. Hasta aquellos a los que eligen para un cargo, prefieren marcharse”, contó el abogado y dirigente radical.

“San Martín necesita seguridad. Si corregimos esa maldición, todo se acomodará solo. No se puede vivir en un barrio donde salís a trabajar y no sabés si cuando volvés te desvalijaron la casa. No se puede vivir en un barrio donde tus hijos vuelven corriendo de la parada. La calle Sarratea divide dos realidades: San Martín y San Isidro. Quiero que los sanmartinienses tengan la misma seguridad que el otro lado de Sarratea. Voy a saturar San Martín de patrulleros y policías. Los delincuentes no elegirán más nuestro partido para esconderse”, aseguró el candidato de Juntos en San Martín.

Al continuar con sus propuestas, D’Alessandro manifestó: “Vamos a bajar las tasas. Hoy en día, municipios vecinos ofrecen mejores condiciones impositivas que nuestro partido. Se va a acabar. El que quiera invertir en nuestro barrio, tendrá incentivos. Vamos a terminar con el gasto superfluo y ese círculo vicioso de recaudar más para gastar mal. Y vamos a tener una ciudad limpia, con veredas impecables”.

“Y a los políticos tradicionales, los que se fueron y los que están, los invito a acordar sobre estos puntos que acabo de desarrollar. No importa el partido, ni la línea interna donde militen. Hagámoslo juntos y tengamos un San Martín distinto”, finalizó D’Alessandro.