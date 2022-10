L-Gante presentó el video de El Último Romántico con Wanda Nara

A horas de Wanda Nara emprendiera su regreso a Estambul, Turquía, donde se reencontrará con Mauro Icardi y sus cinco hijos, L-Gante lanzó el videoclip de El último romántico, que tiene a la rubia como protagonista.

En las imágenes que se grabaron en la casa que la mediática tiene en el barrio privado Santa Bárbara, se los ve muy juntos y acaramelados, algo que sigue alimentando los rumores de romance.

Y el evento de presentación no fue la excepción, ya que al igual que durante la estadía de Wanda en Buenos Aires, la química entre ellos se hizo presente.

"¿Romance o no romance?", les preguntó la periodista Andrea Bisso. "No llegamos a ser romance, pero tenemos muy buena onda", respondió el cantante, cuyo nombre real es Elián Valenzuela.

Por su parte, Wanda siguió jugando al misterio y desmintió haberse besado con el cantante en un boliche de zona sur. "Estaba hablando cerquita. Si nos hubiéramos besado en un boliche, todas las cámaras que nos siguen lo hubieran visto", señaló e insistió en que está "sola", ya separada de Icardi.

"¿Qué hacemos con Mauro?", retrucó la periodista. Y fiel a su estilo desfachatado, L-Gante respondió: "No sé. Yo le mando un saludo, todo bien". Pero lo cierto es que el jugador del Galatasaray no está nada contento con el vínculo entre la madre de sus hijas Francesca e Isabella y el representante de la cumbia 420.

"Estamos acá en Estambul con los nenes. Esperemos que la madre se digne a venir, ya terminó la grabación del programa que estuvo haciendo. También les voy a contar que está haciendo un video en Santa Bárbara. No vamos a comentar nada de eso porque no es nuestro modo de vida y nuestro modo de ver las cosas. No es lo que quiero para mis hijos y mis hijas", declaró días atrás en un vivo de Instagram, en el que estuvo acompañado por Valentino, el mayor de los tres varones que Nara tuvo con Maxi López.

Por otro lado, aseguró que "desconoce" esta nueva faceta de Wanda. "Yo primero como marido, la elegí como la mejor de todas y siempre lo di a entender. Hoy en día se está alejando, es un comportamiento que no es apto ni para ella ni sus cinco hijos. Por eso decidí hacer este vivo y hablar", insistió.