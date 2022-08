Elevan a juicio la causa del ex Sanatorio San Carlos de Escobar por la muerte de 23 personas

El titular Juzgado Federal de Campana, Adrián González Charvay, elevó hoy a juicio oral la causa en la que son investigados el dueño y el subdirector médico del exSanatorio San Carlos de Escobar por la supuesta violación de medidas adoptadas durante la pandemia por Covid-19, y por la propagación de la enfermedad dentro de la institución que causó la muerte a 23 personas, informaron fuentes judicales.La elevación a juicio había sido solicitada el primero de agosto pasado por el titular de la Fiscalía Federal de Campana, Sebastián Bringas.De acuerdo con la acusación, como consecuencia de la propagación de la enfermedad se contagiaron 54 personas, entre pacientes y personal del establecimiento, y 23 de ellas fallecieron entre abril y mayo de 2020.Juan Carlos Linares, presidente de Salutis S.A, firma que prestaba el servicio de salud, era el principal responsable de tomar las decisiones relativas al funcionamiento del establecimiento, y Alberto Pablo Lauría era el subdirector médico del establecimiento, según las fuentes judiciales.Linares y Lauría fueron procesados por la "propagación dolosa de una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas; violación de las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia -ambos agravados por sus profesiones de médicos-; homicidio culposo agravado por haber resultado más de dos víctimas fatales".La causa comenzó en mayo de 2020, luego de una denuncia realizada por una mujer que relataba una serie de hechos ocurridos durante la internación de su madre y mencionaba la negligencia del lugar con respecto a los cuidados y la violación de los protocolos dictados en el marco de la pandemia por las autoridades sanitarias.Para la Fiscalía, los dos implicados "violaron las medidas que fueron implementadas por las autoridades sanitarias de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires para impedir la introducción y/o propagación del virus SARS-CoV 2 (Covid-19), mediante el incumplimiento de la ejecución de los protocolos que la autoridad provincial publicaba periódicamente en función de la pandemia de coronavirus".En el requerimiento se explicó que los acusados no tomaron medidas para proteger al personal ni a los pacientes, como tampoco a los contactos estrechos de los casos confirmados.El fiscal Bringas puntualizó en su momento que el personal "no recibió procesos de capacitación adecuados para prevenir el contagio y/o la propagación del Covid-19, ni tampoco fue informado sobre la actualización de los síntomas ni de los protocolos".Uno de los enfermeros que declaró en la causa aseguró que los trataban "de locos y de psicópatas" por haber implementado ellos mismos el uso de barbijos.Por otro lado, la totalidad del personal del establecimiento que prestó declaración testimonial reconoció que no le practicaban controles diarios del estado de salud.A raíz del cúmulo de irregularidades, el 25 de septiembre de 2020 se tomó la decisión de municipalizar el exSanatorio San Carlos de Escobar y se inauguró en su lugar el Hospital Municipal Presidente Néstor Carlos Kirchner (NCK) de Maquinista Savio.Contó con una inversión superior a los 150 millones de pesos con aportes del Municipio de Escobar, el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, la Provincia de Buenos Aires y el PAMI destinados a la modernización del equipamiento clínico, la concreción de trabajos de infraestructura, y la ampliación de su equipo de profesionales a 300.