Se filtró un audio de Wanda Nara que dice que le pidió el divorcio a Icardi

Luego de varias versiones de crisis entre la empresaria y mediática Wanda Nara y el delantero del PSG de Francia Mauro Icardi, se difundió un audio de ella en el que revela que le pidió el divorcio al futbolista.

"Carmen, yo me vine a Argentina, porque estoy haciendo el divorcio de Mauro. Me quedaré unos días más y después vuelvo y te saco el pasaje y todo lo que necesitás. Estoy organizando las cosas para el divorcio, porque no puedo más y porque le pedí el divorcio", se escucha en el audio.



El periodista Ángel de Brito, del programa LAM, fue el encargado de reproducir el mensaje que Wanda le envió a Carmen, una empleada doméstica con la que está en conflicto laboral, en donde se escucha a la rubia confirmar su divorcio.

"Acá me confirman que Wanda se está divorciando de Mauro. Es de ahora el audio. Este audio, que alguien filtró -no sé si la señora Carmen, o una amiga de Carmen- es de ayer. Lo mandó ayer Wanda a Carmen y alguien nos lo mandó para acá. Acá no tenemos el teléfono de Carmen", explicó el conductor.

El año pasado ellos estuvieron a punto de divorciarse tras el engaño del jugador de fútbol con la actriz María Eugenia "La China" Suárez, aunque finalmente se reconciliaron.

En este momento, la empresaria se encuentra en la Argentina, luego de disfrutar unas vacaciones en Europa con su hermana, Zaira Nara. .

El pasado lunes, apenas llegó al aeropuerto de Ezeiza, dialogó con los periodistas sobre diversos temas, entre ellos los rumores de una crisis matrimonial con Icardi.

Nara firmó recientemente con Telefe y Paramount para hacer una serie documental, ser jurado del reality ¿Quién es la máscara?, grabar algunos especiales en Buenos Aires y viajar con Marley a Qatar para cubrir la Copa Mundial de Fútbol.