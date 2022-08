Luis Samyn Ducó: “Massa no es solamente un hombre para administrar las crisis, es un transformador de realidades”

El Prosecretario Administrativo da Cámara de Diputados y referente Frente Renovador en Tigre, Luis Samyn Ducó opinó sobre la designación de Sergio Massa en el Ministerio de Economía. “Sergio es la persona adecuada para este momento de incertidumbre que está atravesando la Argentina”, afirmó.

Durante una entrevista con elcomercioonline, Luis Samyn Ducó consideró que Massa “Es un hombre que sabe construir equipos”, y agregó “lo ha demostrado ya en situaciones complicadas, pienso en el 2002 cuando le tocó arribar al ANSES luego de diciembre del 2001 y no solamente pudo conducirlo, sino que logró transformarlo en beneficio de las y los jubilados”

“También me remito al 2008, cuándo le toca subir también en medio de un conflicto por la 125 y logró traer calma cuando había prácticamente un enfrentamiento entre dos bandos, después en el en el 2019 fue la pieza fundamental para darle musculatura a un espacio que quería venir a poner fin a 4 años con una economía desastrosa”, amplió.

“Ahora, también en un momento complicado del país donde parecía ser que la economía no tenía rumbo aparece él y pone el pecho como ya nos tiene acostumbrado, creo que Sergio no es solamente un hombre para administrar las crisis, me parece que es un transformador de realidades y que los argentinos tenemos que darnos la posibilidad de pensar en Sergio como alguien que puede cambiar los destinos de la Argentina”, consideró.

Además consideró que “Massa tiene esa visión sobre los temas que a veces parecen imposibles o qué son complicados, y hace que sean posibles, entonces me parece que la persona indicada no solamente para un momento de crisis, sino para marcar un rumbo, para construir equipo como lo hizo cuándo fue candidato a presidente mostrando que tenía los mejores equipos, y no tengo duda que lo volverá hacer”.

Sobre su paso por Tigre, afirmó que "nos ha tocado vivir de cerca la transformación de Tigre, desde que nací vivo acá, y ya habíamos atravesar una transformación del de diseño urbano y de espacios públicos que tuvo que ver con Ricardo Ubieto y Sergio potencio eso muchísimo más”.

Al respecto consideró que Massa “le dio a Tigre un componente de sensibilidad que hasta ese momento el gobierno local no había tenido, también pienso en todo el sistema de seguridad que instaló en Tigre, en ese momento cuando él lo planteó todos eran muy escépticos, pero es un tema que puso Sergio en la agenda y que se empezó a implementar en todos lados”.

“Me gustaría que el intendente tenga para con Sergio las mismas palabras de halago que tuvo en su momento para otro vecino de Tigre cómo es Daniel Scioli, que también asumió en un momento complicado el Ministerio de producción, sobre todo porque Julio (Zamora) conoce desde cerca la capacidad de trabajo y visión de Sergio”, reclamó, al tiempo que agregó “me parece que Julio tiene que poder ver en Sergio a un aliado, sobretodo vuelvo a repetir conociendo de cerca la capacidad de trabajo, la capacidad de diálogo y la capacidad de generar equipos de Sergio”.