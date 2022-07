Todo listo para el Campeonato Nacional de Skateboarding en San Fernando

En el Parque Municipal de Deportes Extremos se desarrollará este sábado 30 de Julio el ‘Open San Fernando’ preselectivo para el World Championship de Río de Janeiro 2022 en las categorías Park y Street, con los mejores skaters del país. La acreditación de competidores se realizará entre las 9 y las 10 am.

Este sábado 30 de julio llega a San Fernando el Campeonato Nacional de Skateboarding, que se realizará en el Parque Municipal de Deportes Extremos ubicado en Av. Sobremonte y Guido Spano, Virreyes. Es un evento organizado por el Municipio de San Fernando junto con el Comité Nacional de Skateboarding, la Confederación Argentina de Patinaje y marcas patrocinadoras.

Participarán de esta competencia los mejores skaters del país en las categorías Street y Park, y la acreditación estará habilitada entre las 9 y 10 am. Para más información sobre este evento de participación gratuita pueden comunicarse vía mail a: skateboarding@capatin.org

Organizan: San Fernando Municipio | ASKBA | Comité Nacional de Skateboarding | FXU | CAP | CSP

Colaboran: Speed Unlimited | Fallen | Hell’s Pizza | Converse | Familyarg | Secret Point | Brothers | This Is BP| Xtrem by Samsonite | Odder Skateshop | Protein Factory | La Cordonería |Ultratech | Nomongo Skateshop | Skatear | Argentum Truck Co. | Sushi Mizu | Life Skateboarding | Vitatech | Byour Food | Maneje Skateboards | Sound System Skateshop