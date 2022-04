Entrevista exclusiva a Soledad Martínez, intendenta de Vicente López

Soledad Martínez asumió la intendencia de Vicente López en diciembre pasado, tras la decisión de Jorge Macri de sumarse a la gestión de Rodríguez Larreta como Ministro de Gobierno en la Ciudad de Buenos Aires.

Durante la entrevista, Soledad Martínez hace un repaso de los principales ejes de la gestión local, los motivos que impulsaron a Jorge Macri a seguir su carrera en CABA, analiza las principales problemáticas que enfrentan los vecinos como la inseguridad, la economía y cómo se trabaja desde el municipio para brindar soluciones. Además dio su visión sobre las posibilidades de “Juntos” de llegar al gobierno en 2023. Video completo de la entrevista

En qué momento de tu carrera política te Llega la responsabilidad de tomar la intendencia de Vicente López?

Hace muchos años que trabajo con Jorge y lo acompaño en su gestión en Vicente López, y como hablamos con él y con todo el equipo, este momento el país y la provincia no es el mismo que nos imaginábamos en el 2019, el país cambió y no sólo por la pandemia, hay una situación económica, política y social distinta, compleja que requiere que muchos de nosotros asumamos nuevas responsabilidades y eso ha influido mucho en qué Jorge haya tomado la decisión de sumarse al gabinete de la ciudad Buenos Aires y que yo pueda continuar su tarea acá en Vicente López. Este momento requería de Jorge otra responsabilidad y también de parte mía hacerme cargo del municipio y poder continuar con esas medidas y políticas que impulsamos con Jorge de sostener las mismas ideas que trajimos hace muchos años cuando decidió presentarse y enfrentar A Enrique (García) en las elecciones y también particularmente encontrar en qué podemos mejorar creo que ahí va a haber también mucha de la energía y la tarea del equipo, sostener lo que hacemos bien pero claramente poder encontrar esas mejoras que Vicente López necesita.

Cuando uno habla de los ejes básicos de gestión y empezas a tener contacto con los vecinos, cual crees que es su mayor preocupación?

La situación económica está en la cabeza y en la preocupación de todos los vecinos a lo largo de estos últimos dos años y medio, tuvieron que ajustarse muchísimo en sus casas y sus gastos, postergar sueños y esa preocupación por la situación del país se nota hablando con los vecinos, también por supuesto la situación respecto de la seguridad es una preocupación que también excede a los vecinos de Vicente López, San Isidro, San Martín, el conurbano o Capital Federal, es una preocupación que no tiene frontera ni límite de distrito, así que ese va a ser uno de nuestros ejes de plan de gobierno más fuertes, que es de seguridad.

Vos mencionas que la seguridad es uno de los problemas que preocupa al vecino, ¿Cómo están trabajando?

Invirtiendo muchísimo en tecnología aplicada a la seguridad, buscamos que nuestros agentes, y que los móviles tengan la tecnología más indicada para combatir el delito que se va reinventando, se va poniendo más creativo y nosotros tenemos que sostener esa batalla que decidimos dar hace 10 años cuando Jorge Macri implementó el plan integral de seguridad, es un plan que ya lleva varios años de implementación y que tiene distintas etapas, la primera fue sumar a los agentes a la patrulla, más patrullas, después instalamos destacamentos en el espacio público y este año y el año que viene va a haber nuevos destacamentos en algunas plazas, pero el uso de la tecnología, las cámaras, los lectores de patente que hay en las zonas de ingreso y salida del municipio nos permiten identificar autos y motos denunciados está trayendo buenos resultados, por supuesto nunca las estadísticas y los números responden a un hecho de inseguridad que vive un vecino y siempre lo lamentamos, sabemos que siempre tenemos que hacer más, pero lo que sí estoy convencida es que este camino que venimos recorriendo ha dado resultados en el distrito, sobre todo también comparando con algunos distritos vecinos.

¿Cómo se articula este trabajo con la policía bonaerense?

Por supuesto hay articulación con la policía bonaerense, y con el área de seguridad de la provincia de Buenos Aires el trabajo es articulado con la policía local y la patrulla trabaja de manera coordinada, muchos de los delincuentes de estas últimas semanas que hemos atrapado fue por el trabajo conjunto y en operativos en conjunto con la policía bonaerense, no hay manera que nosotros solos o ellos solos puedan llegar a mejor resultado que si no trabajamos de manera coordinada, así que independientemente de los gobiernos de turno o de las diferencias claras políticas partidarias, en esto trabajamos de manera unificada.

Teniendo en Cuenta que el municipio tiene establecimientos educativos propios, ¿cómo se trabaja es ésta área?

La verdad es que el Paula Albarracín es un orgullo de todos los vecinos de Vicente López, históricamente ha sido una escuela modelo y lo sigue siendo, los resultados lo demuestran, hasta el arribo de la pandemia que se hacían las pruebas Aprender, el Albarracín era uno de los mejores colegios de la provincia, y creo que nuestro desafío está en seguir creciendo en ese camino de excelencia y calidad educativa, en esa línea este año estamos sumando a la currícula de la secundaria todo una oferta académica, cómo lo llamamos nosotros 4.0, qué tiene que ver con incorporar la tecnología, la programación en la secundaria y la verdad que la respuesta de los chicos fue espectacular, los cupos se cubrieron y estamos pensando ya en abrir un nuevo curso más para que muchos más de esos chicos puedan hacerlo, estoy convencida que el uso de la tecnología de internet y las herramientas que hoy habitualmente todos los chicos tienen en su teléfono hay que incorporarlas en la escuela.

Hubo en los últimos años una migración de la escuela pública hacia la privada, ¿pensás que esa tendencia es irreversible?

Yo creo que a lo largo de los años la escuela pública fue dejando de lado a muchos chicos, desde la calidad en la que se aprende, hasta lo qué ocurre dentro de la escuela y dentro de las posibilidades las familias que pudieron hacerlo económicamente, se volcaron a la educación privada, creo que hoy tristemente la escuela pública está un paso más atrás, nosotros desde la órbita municipal y desde las instituciones educativas que tenemos a nuestro cargo, cómo son los jardines maternales, los jardines de infantes, hablamos recién del Paula Albarracín y también la primaria Dorrego y el Centro Universitario, tratamos de mejorar a través de los años en capacitar a nuestros docentes municipales, en ampliar la oferta académica, dentro de lo que podemos hacer en nivel municipal, el desafío es muy grande, pero yo creo que el modelo educativo municipal de Vicente López es un ejemplo para la escuela pública, muchas escuelas provinciales que están en Vicente López se fueron sumando a las capacitaciones, a la formación docente, al inglés desde el jardín, la robótica, la escuela de ajedrez, en definitiva son vecinos y chicos de Vicente López independientemente de si la escuela es de órbita provincial o municipal, así que nuestra tarea excede la órbita municipal.

En Materia de Salud, Vicente López ha mostrado buenos resultados, especialmente en los índices de mortalidad infantil, ¿Como se está trabajando?

A lo largo de los años hemos ido mejorando, Vicente López es uno de los distritos con menor mortalidad infantil, sobre todo en el conurbano bonaerense y en nuestra región, para nosotros es el resultado de un proceso largo de trabajo de muchísimos años en donde hemos decidido y planificado invertir recursos en la maternidad Santa Rosa, invertir recursos municipales en el hospital Houssay y en cada una de los centros de atención de salud primaria en cada barrio, también hay una política sanitaria que fue sostenida en el tiempo, en definitiva cuando uno define un rumbo como lo hicimos con Jorge en los últimos años con la política de salud lo sostenemos en el tiempo y sostenemos lo que se hacía bien antes de que llegáramos nosotros, las salitas de salud muchas se hicieron en la gestión de Enrique García como los jardines maternales, en Vicente López pudimos sostener mas allá de las diferencias partidarias algunas políticas públicas en el tiempo y eso nos hace, creo yo, sentirnos a todos los vecinos orgullosos del lugar donde vivimos.

Respecto a la inversión pública, cuales obras podrías destacar y ¿cuál sería la obra que te gustaría realizar en tu gestión?

Hemos hecho muchas obras muy importantes en Vicente López que tiene más que ver con el Metrobús, al principio de la gestión y nos criticaban, dudaban de si iba a funcionar y si va a ser un beneficio para nuestros vecinos, hoy nadie niega que la movilidad en Vicente López es mejor, el tránsito en la avenida Maipú ha mejorado con el Metrobús, el Centro Universitario también ha sido una obra muy importante, la inversión en seguridad, las inversiones en la costa, en el Paseo Costero también ha marcado un antes y un después, el viejo Vial, cómo se le decía, era un lugar de conflicto hace muchos años, hoy es un punto de encuentro de muchísimas familias y amigos, no solo de Vicente López, nos visitan vecinos de el norte de la ciudad y del resto del conurbano. Es difícil que yo pueda elegir una obra hacia atrás porque me siento parte y siento orgullo de muchas de ellas, creo que hacia adelante tenemos que lograr equilibrar un crecimiento que tuvo Vicente López este último tiempo no tan equilibrados, creo que del otro lado de la Panamericana, o de los dos lados de la Panamericana, tenemos que generar la misma calidad de servicios, la misma calidad en el espacio público, así que mucha de la energía y parte grande de la inversión de este plan de gobierno 2022 - 2023 que le propusimos hace poco a los vecinos va a tener mucho de eso.

Hablabas del conflicto que se generó con la construcción del Paseo Costero, ¿cómo lograron que ya no sea un conflicto?

Las obras reales que se vean, que se pueden usar, que mejoran la vida hacen del paseo costero un lugar mejor, un lugar más accesible, hoy hay más vecinos que lo pueden disfrutar, personas mayores, niños, personas con discapacidad, las distintas zonas deportivas, la zona cultural o las zonas protegidas naturalmente, el paseo tiene algo que a cada vecino lo hace sentir pleno y feliz en ese lugar y creo que parte de haber reconvertido ese lugar tiene que ver con eso, con haber decidido poner lindo y seguro un lugar espectacular cómo es la costa de Vicente López y mirar al río, abrazar al río, la ciudad Buenos Aires anunció que iba a hacer algo muy parecido lo que hicimos en Vicente López, recuperar la costa para los vecinos.

¿Cómo crees que el vecino de Vicente López tomó la decisión de Jorge Macri de sumarse a la gestión de la Ciudad de Buenos Aires?

Seguramente hay algunos vecinos que no están contentos o no están conformes, pero en mi charla con cada uno de ellos hay un acuerdo general, que es que no estamos en el país y en la ciudad y en el Vicente López que nos imaginábamos en el 2019 cuándo nos presentamos en las elecciones, un país que a lo largo de estos años se ha deteriorado económicamente, políticamente, socialmente y que realmente requiere nuevas responsabilidades. Vicente López no se va a poder aislar de la realidad del país y de provincia que tenemos, es cierto que en algunos puntos estamos mejor que otros municipios, pero sí al Municipio del lado le va mal, a la provincia le va mal y el país sigue sin encontrar el rumbo no vamos a poder aislarnos en Vicente López, y yo creo que Jorge Macri tiene una tarea muy importante que es tratar de lograr que mucho de lo que hicimos en Vicente López pueda ocurrir en otros lugares de la provincia, puede ocurrir también en la Ciudad de Buenos Aires y en el resto del país, es importante qué las cosas que hicimos bien acá se puedan replicar y además siento que va a ser muy beneficioso para los vecinos de Vicente López, la coordinación entre la Ciudad y entre los municipios del conurbano del AMBA también requiere de una persona con capacidad, con decisión política, con firmeza como tiene Jorge para poder lograr que entre todos saquemos este país adelante.

¿Crees que “Juntos” pueda ser una alternativa ganadora para el 2023?

Si, por supuesto, todos nosotros en nuestra tarea política tenemos que seguir trabajando para presentarle a nuestros vecinos una alternativa al Kirchnerismo en el 2023, nosotros estamos convencidos que este país no va a resistir un período más del Kirchnerismo gobernando, lo importante ahora es que como oposición constructiva nos preparemos para por supuesto dar una discusión electoral el año que viene y podamos volver a gobernar el país, la provincia, los municipios que ya gobernamos y alguno más, pero como sin poner por delante candidaturas personales ahora.

¿Cómo ves la propuesta del gobierno de pedirle a los intendentes que se hagan cargo de controlar los precios en los comercios?

Déjame decirle a los comerciantes que desde Vicente López de ninguna manera vamos a clausurar o multar comercios por un falso intento de controlar la inflación, no somos los intendentes los que tenemos que controlar la inflación y tampoco se va a solucionar porque clausuramos al kiosco de Barrio o el almacén de la esquina, así que les quiero dar esa tranquilidad, de que no lo vamos a hacer, ya lo dije públicamente y lo vuelvo a decir porque son muchos los vecinos preocupados por esto, y no es solamente el comerciante, son las familias que trabajan en esos comercios, Vicente López es un municipio pujante de clase media, de gente trabajadora y asta es una una preocupación para todos,

Entrevista: Daniel Burone Risso y Guillermo Rodríguez.

Video de la Entrevista: