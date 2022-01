Detectan en España los primeros casos de “flurona”, la infección simultánea de gripe y coronavirus

El Gobierno de la región española de Cataluña detectó hoy los primeros casos de “flurona”, la infección simultánea de un paciente con los virus de influenza, más conocida como gripe, y coronavirus, todos transitando la enfermedad de forma leve.

“Son casos esporádicos. No es la norma y hasta ahora no son casos graves. Se trata de contagios anecdóticos y que no tienen más relevancia”, dijo durante una rueda de prensa la directora del Servicio Catalán de la Salud, Gemma Craywinckel, informó el diario español ABC.

Craywinckel intentó apaciguar dudas diciendo que estos primeros casos son “muy leves”, que se trata de pocos contagios y que en otras enfermedades comunes también pueden darse más de un virus a la vez.

Por su parte, el jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital del Mar de Barcelona, Robert Güerri, también se refirió a estos casos.

“Son dos virus que circulan mucho y que pueden coexistir. Habrá que ver el impacto real”, explicó Güerri en una entrevista con el medio local Catalunya Ràdio.

Este domingo, Israel detectó el primer caso de “flurona” en una mujer embarazada no vacunada infectada por ambos virus, que dio a luz en un hospital.

La mujer, de 30 años, contrajo ambos virus al ser internada para dar a luz, pero los transitó de forma leve, pese a que no estaba inmunizada contra la Covid-19.

Según el director del Departamento de Ginecología del Hospital de Beilinson, donde fue atendida la mujer israelí, Arnon Vizhnitser, “la enfermedad es la misma, son virales y causan dificultad para respirar, ya que ambas atacan las vías respiratorias superiores”.