El Presidente de la Asociación de Remo realizó un Balance del Sudamericano

Daniel Concilio, Presidente de la Asociación Argentina de Remeros Aficionados analizó la actuación de los remeros argentinos en el pasado campeonato sudamericano.

Concilio ¿qué balance hace de la actuación Argentina en el Sudamericano?

“Es una mezcla de sentimientos, desde ya estoy muy satisfecho por lo logrado por los atletas y el cuerpo Técnico dirigido por el DTN Pablo Susini. No es menor decir que hemos participado en la categoría Senior con prácticamente en su totalidad remeros sub 23 y hasta en algunos casos son atletas que es su primer año en la categoría o bien pasaron a esta en el año de pandemia sin competencia alguna. Y luego en la categoría Junior hemos logrado armar un equipo importante y de un muy buen nivel cuando veníamos de muy abajo, quizás por ineficiencias de gestiones anteriores, errores congruentes como no tener hoy día un equipo Senior. Evidenciando claramente que se establecieron en un lugar de confort, sin priorizar el recambio natural, llevando a la Selección Nacional a depender de un plantel de atletas de una edad media muy alta para nuestra disciplina. Luego la pandemia hizo el quiebre, ya que luego de tenerlos tanto tiempo sin actividad producto del mal y prolongado manejo de la cuarentena, hizo imposible fisiológicamente volverlos a su máxima condición”.

Nos llevó tres años volver a armar un equipo juvenil competitivo y de igual manera estamos en proceso de armar el Senior. Quiero destacar que este equipo de atletas, todos, no solo van rumbo a la excelencia deportiva sino tienen hoy día una calidad humana sorprendente.

En resumen nos hemos traído 12 podios; 6 oros, 4 platas y 2 bronces.

En la nota radial realizada por el periodista Daniel Burone Risso, Concilio también se refirió a algunas controversias surgidas en el campeonato:

Comencé diciéndote una mezcla de sentimientos, ya que realmente el arbitraje y las condiciones técnica de la pista nos ha perjudicado en tres pruebas de forma clara, explicita, y obviamente irracional, privándole a nuestros atletas el Fair Play; en la primera protesté reglamentaria y formalmente pero la devolución fue aun más irracional y lo que es aun más grave, que hayan usado argumentos falsos y en definitiva hayan faltado a la verdad. Luego entendimos que no valía la pena seguir protestando las pruebas, aun cuando estábamos convencidos que teníamos nivel para con las tres obtener podio.

¿Porque otra vez problemas con el arbitraje y las condiciones de la pista?

El tema a mi modesto entender y saber es muy simple; se ha nivelado para abajo y la gente que está a cargo de estas gestiones y decisiones; no evoluciono (a mi criterio personal), hay que estar continuamente a la altura de las necesidades, probablemente no estén permitiendo el asesoramiento de gente especializada, ya que se evidencia que no manejan tecnología, no se ven trabajar equipos especializados y se recibe justificaciones que dicen que “se hace o que se puede”. Es una pena porque existen profesionales muy capaces que son árbitros y asesores activos de FISA que podrían hacer la diferencia, pero deduzco que no se los convoca ni participa. Lo incongruente es que al atleta se les demandan mejorar sus tiempos permanentemente y les exigen lograr nivel europeo y norteamericano, pero luego ellos desde la dirigencia se muestra incapacidad de evolucionar y levantar la vara en sus gestiones.

¿Cómo esta Sol Ordaz? (campeona olímpica en los BAYOG)

Sol vino trabajando este año día a día evolucionando para volver a su mejor nivel que obviamente como a todos había caído mucho con la inactividad de la cuarentena y mas en ella que había parado, tal como sabes que motivó su no participación en Lima. Aun así, corrió eliminatorias, repechaje y final logrando un 4to puesto siendo sub23.

¿Cómo estuvo la organización del Sudamericano?

La organización fue muy buena, la FEPARE asumió el desafío y sin lugar a dudas estuvo a la altura, su presidente Pablo Seitz y su equipo hizo un trabajo excelente y justamente eso es lo ingrato del esfuerzo, y lo digo con la experiencia de los ocho años de haber organizado Campeonatos Argentinos, porque la precariedad y falta de profesionalismo de los responsables del área técnica y del arbitraje, aunque pongan su mayor esfuerzo y voluntad, opacan tanto trabajo bien hecho.

Caso contrario evaluaremos, de repetirse estas adversas condiciones, si volveremos a participar en el próximo Sudamericano. Hay también posibilidades que se realice en esta sede el Odesur; pero en ese caso estimo que el arbitraje será FISA y el responsable técnico también, con lo cual no dudo de antemano que tendrá un claro nivel más alto y lucirá el esfuerzo organizativo de Paraguay.

Te quiero agregar algo que también no se tuvo en cuenta el fin de semana y a mi criterio era de considerar, y también dependía del área técnica; no hubo política médica, el calor fue muy extremo; debemos priorizar a los atletas.

¿Cómo continúa la actividad?

Un merecido descanso de todos los atletas y el cuerpo técnico, y arrancamos todos de vuelta el 10 de enero ya para encarar en sobre fin de mes la concentración en altura, luego ya hacer las primeras evaluaciones en el selectivo abierto de la segunda semana de febrero, teniendo por delante el Mundial Sub 23, el Odesur y la Regata de clasificación para el Panamericano 2023.