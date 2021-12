El Municipio entregó nuevas credenciales a 800 emprendedores de Origen Tigre

En el Museo de la Reconquista, las vecinas y los vecinos artesanos recibieron la nueva identificación para continuar participando en las ferias itinerantes y puntos de venta del programa integral de comercialización impulsado por el Gobierno local. El próximo año, la propuesta incorporará nuevos puntos de venta en más plazas de la ciudad.

El Municipio llevó adelante la renovación anual de credenciales para emprendedores de Origen Tigre. La jornada se realizó en el Museo de la Reconquista y convocó a 800 artesanos locales que participan activamente del programa municipal en sus puntos de venta fijos y ferias itinerantes.

Al respecto, el secretario de Desarrollo Económico y Relaciones con la Comunidad, Emiliano Mansilla, afirmó: “Estamos llevando adelante diferentes acciones que se hacen para fortalecer a los emprendedores y artesanos de Tigre; muchos de los productos que se comercializan en el programa tienen un fuerte componente artesanal de trabajo autónomo, ahí nosotros reforzamos ofreciendo puntos de comercialización a estos vecinos y vecinas”, y agregó: “También incorporamos una mirada formativa con muchas capacitaciones, para hacer que esas personas puedan ampliar sus posibilidades de venta con otras vías, como redes sociales y comercio electrónico”.

El programa Origen Tigre, iniciativa del Gobierno local que fomenta el desarrollo económico de los emprendedores, posee un padrón activo de 800 personas. Hasta el momento, más de 2200 vecinos y vecinas han formado parte de la iniciativa desde sus inicios. Cuenta con dos locales comerciales, ubicados en el Puerto de Frutos y en la localidad de General Pacheco, una feria semanal en Dique Luján y las ferias itinerantes que recorren todas las plazas del distrito.

En este sentido, el subsecretario de Empleo, Formación y Desarrollo Emprendedor, Lucas Gianella, expresó: “Esto es muy importante, hay muchos casos de artesanos que pudieron, a través de la participación en el programa, convertirse en emprendedores y tener su propio local, superarse y progresar. De cara al año que viene se ha expandido la cantidad de plazas para la feria itinerante, eso nos pone muy contentos porque significa brindar más espacios de comercialización a todos los participantes”.

Finalmente, Romina Cabrera, emprendedora y participante de la feria Origen Tigre, destacó: “Este programa me ayuda mucho en mi trabajo, es algo que me gusta a nivel profesional, me sirve para exponer y dar a conocer mis productos porque por ahora no tengo mi local, por lo cual esto es una oportunidad que me da el Municipio de Tigre”.

A través de esta nueva credencial, los emprendedores y emprendedoras que forman parte de Origen Tigre podrán comercializar sus productos en distintas plazas del distrito:

Plaza Alvear - Camacua y Estrada - Don Torcuato.

Plaza Aviadores de Malvinas - San Martín de Tours y Sargento Cabral - Don Torcuato.

Plaza San Martín - Burgos y Francia - Don Torcuato.

Plaza El Talar - Hipólito Yrigoyen y Pasteur - El Talar.

Senda Aeróbica - Desde Reconquista hasta Gelly Obbes - El Talar.

Plaza General José de San Martín - Alvear e Ituzaingo - Benavídez.

Plaza Salvador di Tomasso - El Salvador y Bolivia - Benavídez.

Plaza del Arco - Gorriti y Jacques - Benavídez.

Plaza General Pacheco - Santiago del Estero y Córdoba - General Pacheco.

Plaza Soldado de Malvinas - Céspedes y Arévalos - Las Tunas.

Plaza el Zorzal - Viamonte y Montevideo - General Pacheco.

Plaza Tigre - Avenida Liniers y Avenida Libertador - Tigre centro.

Plaza San Martín - Avenida Italia y Sarmiento - Tigre centro.

Plaza José María Paz - Avellaneda y Blandengues - Ricardo Rojas.

Los espacios de venta fijos se encuentran en Boulogne Sur Mer 301, General Pacheco, en el Puerto de Frutos y en el Paseo Villanueva de Dique Luján.

Para más información, contactarse con el equipo del programa a través de sus redes sociales, Facebook e Instagram: @origentigre