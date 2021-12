Este miércoles, en San Fernando se podrá disfrutar de un Concierto Navideño de Coros Gospel

El 22 de diciembre a las 20hs se presentarán en la escalinata de la Parroquia Nuestra Señora de Aránzazu (Constitución 950) dos coros que representan la Música Gospel en la zona norte. Dirigidos por Agustín López, brindarán un concierto en inglés y castellano, más un repertorio navideño versionado en este fascinante género. Serán dos shows enérgicos que invitarán al público de San Fernando a bailar, cantar y emocionarse.

El Municipio de San Fernando invita a todos los vecinos a disfrutar de una noche especial con el Concierto de Coros Gospel en la Parroquia Nuestra Señora de Aránzazu. Allí se presentarán dos coros que representan la Música Gospel en la zona norte, dirigidos por Agustín López. Será un concierto con canciones en inglés y castellano, más un repertorio navideño versionado en este fascinante género.

El Coro Gospel Pastoral de Música pertenece a la Diócesis de San Isidro, es el primer coro gospel católico de la Argentina y actualmente el único con repertorio en castellano. Con sus más de 20 cantantes, brindarán un emocionante show, versionando obras clásicas del género como “Amazing Grace” y canciones de la película “Cambio de Hábito”.

En tanto, el Coro Gospel United Voices, de la ciudad de San Isidro, con repertorio en inglés, versiona canciones como “Let it be” de The Beatles y “Circle of life” de “El Rey León”, integrado por 20 cantantes y extraordinarios solistas.