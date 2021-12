Mariano Visoso: “Es una enorme responsabilidad la que nos dio el pueblo de Tigre en las últimas elecciones”

En el día de ayer se llevó a cabo la asunción de los nuevos consejeros escolares de Tigre. Como resultado de las últimas elecciones legislativas del pasado 14 de noviembre, Juntos logró conseguir 3 (tres)consejeros mientras que el FDT consiguió 2(dos). De esta forma, al igual que lo que ocurre en el HCD, hay una paridad de fuerzas ya que cada bloque cuenta con 5 (cinco) consejeros, algo que nunca había pasado.

Mariano Visoso, quien fue reelecto por Juntos, sostuvo que: “Es una enorme responsabilidad la que nos dio el pueblo de Tigre en las últimas elecciones. La sociedad ve como todo se va desmadrando desde el 2019 y exigió un cambio. Por un lado estoy contento por los resultados electorales que pudimos obtener, en especial en Tigre con el triunfo de Segundo Cernadas y Diego Santilli pero por otro estoy muy triste ya que observo que el gobierno no tomo nota del mensaje de las urnas y sólo se esmera en realizar sus actos partidarios en la Plaza de Mayo con nuestra guita, recursos que después faltan en las escuelas”.

Con respecto a su labor como consejero escolar, Visoso señaló que: “Llevamos adelante un arduo trabajo con los integrantes de la comunidad educativa de Tigre . En lo personal dialogo mucho tanto con los directores, docentes y padres como con las entidades gremiales de los auxiliares. Con estas últimas tenemos una mesa distrital en la cual se tratan las diferentes problemáticas y se les da solución. En este sentido es muy importante el trabajo realizado con los consejeros del oficialismo. Cuantos más seamos en educación, mejores van a ser los resultados”

Por último el consejero cernadista dio apreciaciones sobre la realidad educativa de la Provincia de Buenos Aires: “Desde que se decretó la cuarentena, el gobierno de Kicillof no tuvo un plan claro , solamente se limitó a sobrecargar de trabajo a los docentes que sin ningún tipo de recursos mantuvieron el contacto pedagógico con sus alumnos. Hay muchos retrasos en las ejecuciones de las obras y tenemos una Ministra que no tiene ningún tipo de diálogo con nadie. Es una gestión muy cerrada que dejó afuera del sistema a miles de alumnos. Para que esos chicos vuelvan a las aulas, hay que trabajar en conjunto. No queda otra”.