El Municipio de Tigre participa de la 25 edición de la Feria Internacional de Turismo 2021

El evento, que nuclea a los principales destinos turísticos de Latinoamérica y Argentina, se lleva adelante en el predio de la Sociedad Rural Argentina. El distrito cuenta con su propio stand de difusión donde se hace foco en la práctica turística sustentable.

El Municipio participa de la vigésimo quinta edición de la Feria Internacional de Turismo (FIT), evento que convoca a los principales destinos turísticos de Latinoamérica y Argentina a la Sociedad Rural Argentina, para promocionar su oferta.

Al respecto, la secretaria de Turismo de Tigre, Florencia Mosqueda, destacó: “Estamos felices de volver a participar de este evento. Es un trabajo que se hizo con mucha conciencia y compromiso de todos, con el apoyo de muchas áreas del Municipio y del intendente Julio Zamora, para poder contar con un stand propio. Venimos a traer un poco de lo que ofrece nuestro destino para que la gente lo conozca y esperamos que los que se acerquen puedan ver algo de lo más representativo del distrito en este evento que es una maravilla”.

La FIT, considerada la feria de turismo más importante de Latinoamérica, contó con stands de provincias de Argentina y de más de 40 países de las distintas regiones del mundo. Ayer 4 y hoy 5 de diciembre está abierta al público en general, mientras los días 6 y 7 de diciembre será exclusivamente para profesionales del sector.

Isis, integrante del equipo del stand de Tigre en la FIT, expresó: “Queremos dar a conocer Tigre a todo este público, la cantidad de cosas que tenemos para hacer, el Delta, con lo único que es, alojamientos, variedad de actividades y mucho más. Aquí en el stand tenemos folletería, información, material audiovisual y la voluntad de todo el personal para promocionar nuestra ciudad”.

Tigre apostó por difundir la perspectiva de la práctica turística sustentable, a través de folletería confeccionada con materiales reciclados y con un stand reutilizable para otras actividades del área. Asimismo, la información brindada está orientada a dar a conocer al Municipio como un destino con acento en la conexión con la naturaleza y el respeto por los recursos.

Finalmente, Inés, una de las personas que se acercó al stand, comentó: “Nosotros vamos siempre a Tigre, me acerqué para pedir un mapa para orientarnos porque seguro hay cosas y lugares más lindos para visitar del distrito, de los que vamos normalmente. Nos gusta mucho el Puerto de Frutos y el río, pero queremos conocer más, como el Museo. En el stand me brindaron la información y me atendieron muy bien”.

De este modo la gestión local se prepara para la temporada de verano 2022 que espera ser fructífera, dadas las experiencias de los fines de semana largo y el movimiento turístico en la Provincia de Buenos Aires.

Tigre cuenta con una amplia oferta de actividades y servicios para los vecinos y visitantes, con una extensa gama de locales gastronómicos, alojamientos de todo tipo, experiencias en continente, como el Puerto de Frutos y Villa la Ñata; y en el Delta, entre otros puntos de interés.