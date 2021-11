Juan Cervetto: “Queremos llevar la voz del vecino al Concejo Deliberante de Tigre”

El Candidato a concejal de Tigre por Avanza Libertad, Juan Cervetto, recordó el buen resultado que obtuvo su espacio en las PASO y convocó a los vecinos a “apoyar al espacio para sumar nuevas voces al deliberativo local".

En las pasadas elecciones primarias, Avanza Libertad que lleva a José Luis Espert como candidato a Diputado por la provincia de Buenos Aires, se consolidó como tercera fuerza en Tigre, al respecto el candidato a Concejal por esa Juan Cervetto recordó “Tuvimos una interna que ganamos por un 65% y eso nos permitió quedar como tercera fuerza política en Tigre por encima de la izquierda y de Randazzo, sumamos 15 mil votos con una campaña muy escueta con bajos recursos”.

Respecto al avance de la campaña a pocos días de las elecciones contó que “Los vecinos nos están escuchando, nos cuentan sus necesidades, por eso no está bueno que la ciudadanía no participe, tenemos que recordar que el día de más importante de la democracia es cuando uno ejerce el derecho de voto para elegir autoridades”.

Sobre su trayectoria política contó que “Me inicie en Acción Comunal trabajando para Ricardo Ubieto y lo que aprendí de él fue a pensar cómo mejorar la vida del vecino en las cosas cotidianas, no necesitas crear la gran obra que quede para la historia, sino que el día a día, lo cotidiano atendiendo el reclamo, como puede ser el problema con una zanja o un semáforo que no funciona, un corte de pasto, repito es lo cotidiano lo que necesita la gente”.

“Posteriormente ocupé más de 7 años el juzgado de faltas de Tigre, lo que me dio una experiencia importante, porque uno desde el juzgado tiene una visión transversal de lo que es la municipalidad”, amplió el candidato libertario.

Respecto a su paso por la gestión del intendente Zamora, Cervetto Recordó “mi trabajo era el tratamiento de las multas, pero como uno tiene experiencia y una base política, también busque que no sólo quede en cobrar multas, por eso impulsamos el observatorio Vial Municipal y el acta única para las infracciones, además pusimos en marcha el curso de Educación Vial para el uso correcto de la vía pública, también creamos el programa de Tigres al volante con en el cual íbamos con charlas de seguridad Vial a todos los colegios públicos que estaban prontos a sacar la primera licencia de tránsito”.

Consultado por el periodista Daniel Burone Risso sobre que lo impulsa a ser concejal en Tigre afirmó “Quiero ser concejal para llevar la voz del vecino al concejo deliberante, desde nuestro espacio consideramos que el Concejo Deliberante no debe ser una escribanía en el cual un proyecto es elaborado desde el poder ejecutivo, lo mandan al consejo y se aprueba casi sin leerlo y sin ponerle la impronta y hasta sin cuestionarlo, y eso es necesario porque uno tiene que priorizar la calidad de vida de los vecinos”.

En materia de seguridad consideró que “Tigre siempre fue vanguardia en el área de seguridad, en la época de Ubieto había propuesto empezar con los foros de seguridad y reuniones con policía, después vino el gobierno de Sergio Massa qué creó el COT y trajo mucha tecnología, pero lo que necesitamos hoy en día es modernizar esa tecnología porque quedó vieja”.

Además sostuvo que “hay que hacer un proyecto global y trabajar mucho con los reincidentes, porque la municipalidad no hace nada con ellos, se debería trabajar con esa gente, saber qué adónde va, qué trabajo tiene, con quién se junta y si se puede capacitar, porque sino esta gente sale de los sistemas penitenciarios y nadie los controla, cuándo van a buscar un empleo no los toman porque tienen antecedentes, entonces cómo no se pueden reinsertar vuelven a delinquir”.

Respecto a las expectativas de poder conseguir los votos necesarios obtener una banca en el HCD se mostró sorprendido por “El crecimiento que estamos teniendo desde que empezamos a trabajar en campaña”, y agregó “vamos viendo en las visitas diarias que tenemos con los comerciantes y los vecinos que se interiorizan más en lo que es Avanza Libertad y sinceramente vamos a teniendo cada vez más adhesión con la gente que nos piden las boletas, nos preguntan las propuestas y nos muestra sus problemáticas, la verdad estamos muy asombrados”.