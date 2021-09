Para Bianco, los cambios de Gabinete en la provincia aportan “más volumen político”

El jefe de Gabinete saliente de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, afirmó hoy que los cambios implementados en el equipo de gobierno de Axel Kicillof “son para reforzar la gestión”, apuntó que “está muy bien cambiar nombres y perfiles”.

“En esta etapa, el objetivo es acelerar el crecimiento y generar empleo, lo que siempre hizo el peronismo”, expuso el funcionario que ahora ocupará el puesto de jefe de asesores de la Gobernación.



Anoche, el gobernador Axel Kicillof anunció que reemplazará a Bianco por el actual intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde.



Además, el mandatario provincial dispuso designar a la diputada Cristina Álvarez Rodríguez como ministra de Gobierno en el lugar de Teresa García y al jefe comunal de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, en el cargo de Agustín Simone en el Ministerio de Infraestructura.



Las modificaciones en el Gabinete de la provincia de Buenos Aires se concretaron dos días después de los cambios anunciados por el presidente Alberto Fernández a nivel nacional y tras una reunión que el gobernador mantuvo ayer en El Calafate con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.



En ese sentido, Bianco explicó que las razones de las modificaciones en el Gabinete “son muy simples y están en consonancia con lo que está haciendo el Gobierno nacional, muchos gobiernos provinciales y municipales: llevar cambios en sus equipos por la circunstancia general y por el resultado de las elecciones, que es algo que no podemos obviar”.



El dirigente expuso que “hay que escuchar claramente lo que determinó el voto popular y el gobernador entendió que tenía que reforzar el Gabinete, hacer cambios y dar otras responsabilidades”.



“Yo ahora voy a acompañar de cerca al gobernador en áreas de análisis de información y acompañamiento político”, completó.



Explicó que “los cambios, básicamente, son para reforzar la gestión” en el marco de lo que llamó “un cambio de etapas”.



“Está muy bien cambiar nombres y perfiles. Estamos en un momento muy particular donde se está yendo la pandemia, están cayendo los casos de coronavirus y en esta etapa el objetivo es acelerar el crecimiento y generar empleo, lo que siempre hizo el peronismo”, analizó Bianco.



Consideró que “hay que acelerar la gestión, la reactivación económica, la implementación de los proyectos y las obras públicas”, y remarcó que tanto Insaurralde como Nardini “tienen vastísima experiencia de gestión municipal” y “aportan volumen político y mucha experiencia en la gestión cotidiana y en la ejecución de obra pública”.



De cara a las elecciones legislativas del 14 de noviembre, afirmó que el oficialismo aspira a “recuperar la mayor cantidad de votos posibles”.



“Hay muchos votantes nuestros que no fueron a votar, porque por alguna razón no están conformes con cuestiones sociales y económicas que vivimos por la pandemia”, analizó.



Destacó las “medidas de cuidado (por el coronavirus) y el plan de vacunación”, pero asumió que “con eso no alcanza para ganar una elección”