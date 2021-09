Boulogne: Un niño pidió ayuda por Tiktok para reconstruir la casa para su mamá

Juan Ignacio tiene 8 años y su familia perdió todo en el incendio de su casa en Boulogne, preocupado por el futuro de su familia, usó su cuenta de Tiktok que tenía 4 seguidores, para contar que “nos quedamos sin nada”.

El pedido que ayer hizo Juan Ignacio de solo 8 años, conmovió todos en las redes sociales luego de que inocentemente grabara para sus cuatro seguidores de Tiktok un video donde contó lo que había sucedido hace un mes cuando la casa en la que vivía con sus padres y su hermanito Santino fue devorada por las llamas.

También muestra la donación recibida y el galpón en el patio trasero de lo que fuera su casa donde ahora la familia se resguarda. Ver el Video

“Quiero dejar una enseñanza: no tienen que jugar con fuego porque a mí hace unos días se me quemó la casa, todo. No tengo habitación, no tengo tele y no tengo juguetes. No tengo nada. Se me quemó todo. No tengo cama. Me quedé sin nada”, explicó en el video que se hiso viral y repercutió en muchos medios de comunicación.

También se animó a un pedido: “Si tienen materiales, arena, cemento, ladrillos tráigamelo, por favor. Para el día de la mamá quiero a mi mamá con toda la casa hecha”.

Juani fue entrevistado hoy por varios medios donde explicó cómo se le ocurrió hacer el video “Se me ocurrió hacer el video, así, de repente pensando que por ahí algunas personas podían llegar a tener materiales que use para ayudarnos hacer la casa que se quemó”.

Sobre la ocurrencia del niño, su papa Juan Manuel Trejo contó “Lo vi que se estaba grabando, pero siempre lo hace y casi nunca lo sube a las redes, pero esta vez sí lo hizo y nos enteramos porque una amiga de mi mujer nos lo contó”, y agregó “Nos pareció bien compartirlo en nuestras redes sin imaginar que se haría viral”.

Cabe recordar que el incendio que consumió su casa en Boulogne ocurrió cerca del mediodía del 9 de agosto pasado.

Sobre lo ocurrido ese mediodía, su madre Luciana contó que se detuvo un instante de su teletrabajo para una empresa de alarmas y comenzó a cocinar, mientras Santino de tres años jugaba en el piso del living. Preparaba el almuerzo y esperaba que Juan Manuel regresara de llevar a Juani a la escuela, pero en dos minutos todo cambió: el pequeño se recostó en un sillón de cuerina, que al ser tan liviano se corrió contra la estufa que estaba encendida, se calentó y en segundo se prendió fuego y rápidamente las llamas alcanzaron el cielorraso de machimbre.

Cuando se dio vuelta, vio que había una llamarada y el nene parado frente al fuego. Tiró agua, que fue lo primero que pensó en hacer, pero eso reavivó las llamas porque el sillón también tenía gomaespuma. ¡Me llamó llorando diciendo que la casa ardía! Le pedí que dejara todo y saliera con el nene hacia el fondo de la casa, que no intentara apagar nada porque podía ser peor.

Juan Manuel, contó “Yo estaba en el colectivo, a 5 cuadras de la escuela de Martínez donde dejé a Juani, y el recorrido hasta mi casa en Boulonge era de 40 minutos. Al cortar llamé al 911 para pedir ayuda. Estaba desesperado, no sabía qué hacer y bajé; solo atiné a parar un patrullero que pasaba, les conté que mi casa se incendiaba y que no sabía si mi mujer e hijo habían logrado salir... Temí por sus vidas”.

Al llegar se encontró con el camión de bomberos y unos hombres entrando y saliendo. “Luciana estaba más tranquila. Se salvaron porque pudo irse hasta el fondo del terreno y los bomberos la sacaron con el nene por la casa lateral de un vecino”, dice Trejo.

“Materialmente perdimos absolutamente todo, solo quedaron unos libros que yo tenía guardados en un mueble, de la época de cuando estudiaba filosofía e historia, y los certificados de vacunación contra la COVID-19, y las libretas de vacunación de los nenes. De lo demás no pudimos rescatar nada”, contó.

Respecto a la situación habitacional, el padre de la familia agrega que la casa está en peligro de derrumbe y que está hecho el pedida la emergencia habitacional en la Municipalidad de San Isidro.

Con lo que les fue llegando, armaron un espacio en un galponcito de 7.5 m2 que estaba en el fondo del terreno. Pudieron habilitar la luz allí y en las condiciones que quedó, usan el baño de la vivienda quemada.

Ahora desean poder reconstruir la casa desde cero una vez que demuelan la incendiada. “Ya tenemos un proyecto para construir que nos hizo la Fundación Vivienda Digna y que fue diseñada por una arquitecta ad honorem, que se ocupan de este tipo de situaciones”, cuenta Trejo.

Video de Juan Ignacio pidiendo ayuda para reconstruir su casa