Murió el ex juez federal Norberto Oyarbide, emblema de la camada de jueces del menemismo

El ex juez federal Norberto Oyarbide murió hoy a los 70 años de edad, tras estar internado varias semanas con coronavirus, confirmaron esta noche a Télam fuentes allegadas al exmagistrado.

El ex juez estaba internado en el Sanatorio Otamendi y Miroli de esta capital, atravesando una neumonía bilateral producto de haber contraído coronavirus.



Oyarbide, nacido en la provincia de Entre Ríos el 1 de enero de 1951, inició su carrera judicial como auxiliar en 1976, poco antes del golpe militar, y pasó por varios cargos -como secretario de juzgado y fiscal- hasta llegar a juez federal en 1994, durante el Gobierno de Carlos Menem.



El exjuez tuvo siempre una alta exposición pública y mediática e instruyó causas de alto impacto político, en las que incluso investigó a altas autoridades como expresidentes desde los años 90 hasta 2019.



Oyarbide tuvo alrededor de medio centenar de pedidos de juicio político por presunto mal desempeño y en 2001 estuvo a punto de ser destituido, acusado de connivencia con la Policía Federal y de haber protegido prostíbulos de esta capital.



Pero, el mismo día de los atentados a las Torres Gemelas en Estados Unidos, el Senado Nacional lo ratificó en su cargo.



En 2016, durante el Gobierno de Macri, Oyarbide renunció al cargo, en medio de un proceso en su contra en el Consejo de la Magistratura que iba en camino a su destitución.



La administración Macri resolvió aceptarle la dimisión en lugar de continuar con el trámite para la expulsión del entonces juez.



Durante la época del menemismo, enfrentado con Domingo Cavallo, el exministro de Economía lo señaló como uno de los "jueces de la servilleta", en alusión a una serie de candidatos que habrían sido anotados en un papel por el entonces ministro del Interior, Carlos Corach, para ser nombrados en el estratégico y poderoso fuero federal porteño.



En febrero de este año, Oyarbide aseguró en declaraciones a Radio 10 que el expresidente Mauricio Macri le pidió que se "inhibiera" en las causas que lo involucraban, a través de "enviados especiales" que le intentaron ofrecer dinero con ese fin, propuesta que dijo haber rechazado.



"Me pidió que me inhiba en sus casos, yo tuve la causa de las escuchas ilegales", afirmó en ese momento el exjuez, al referirse a la causa por escuchas ilegales realizadas en la Ciudad de Buenos Aires mientras Macri era jefe de gobierno porteño, y aseguró que a pesar de ese mensaje él "no se inhibió" porque "no cotizaba en Bolsa".