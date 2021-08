Con un acto sobre la Panamericana la izquierda propuso la reducción de la jornada laboral a 6 horas

Con la presencia de Nicolás del Caño, Claudio Dellecarbonara y más de 200 candidatos y candidatas de distintos sectores de trabajadores y trabajadoras, el Frente de Izquierda Unidad lista 1A realizó este martes en Henry Ford y Panamericana un acto de presentación de los candidatos de la zona norte del Gran Buenos Aires.

Con la presencia de Nicolás del Caño, Claudio Dellecarbonara y más de 200 candidatos y candidatas de distintos sectores de trabajadores y trabajadoras, el Frente de Izquierda Unidad lista 1A realizó este martes en Henry Ford y Panamericana un acto de presentación de los candidatos de la zona norte del Gran Buenos Aires. Como principal demanda se levantó la necesidad de pelear por la reducción de la jornada legal de trabajo a 6 horas y 5 días a la semana y el reparto de las horas de trabajo entre todos ocupados y desocupados, con un salario mínimo equivalente a la canasta familiar. Junto a ello se realizó un llamado a organizarse para construir una tercera fuerza política en el país.



Nicolás del Caño, candidato a diputado nacional, remarcó que “el rechazo del gobierno a la reducción de la jornada de trabajo demuestra que no tienen ningún interés en revertir la falta de empleo y la sobrecarga laboral. Mientras los laboratorios, empresarios y banqueros aumentaron sus fortunas con la pandemia, ahora las grandes multinacionales aplican una reforma laboral de hecho, ya que muchas subieron la jornada laboral e incorporaron tercerizados. La irracionalidad capitalista hace que millones estén desocupados mientras otros trabajen hasta el agotamiento. No va más. Para rescatar a las nuevas generaciones de ese destino, hay que pelear por reducir la jornada laboral, para trabajar todos y todas con derechos, trabajar menos, con un sueldo que cubra la canasta familiar".

“Con nuestro planteo apuntamos a eliminar las condiciones de precarización laboral que afectan a millones. Además, permitiría crear nuevos puestos y garantizar trabajo genuino a quienes hoy se ven obligados a recurrir a los planes sociales para su supervivencia. Acompañamos esta iniciativa con la propuesta de impulsar un plan de obras públicas para construir las viviendas que necesitan millones de familias que hoy están en emergencia habitacional, también las escuelas y hospitales que siguen faltando en todo el país", aclaró el precandidato.

Del Caño agregó que "no sorprende que al rechazo de la Unión Industrial y del Ministro Kulfas se sume ahora el de la CGT. Tolosa Paz propone discutirlo, pero el Frente de Todos tiene mayoría en ambas cámaras del Congreso y no discutió ninguno de los proyectos presentados por sectores de la CTA. A su vez, los dirigentes de esta central no presentaron ningún plan de cómo los llevarían a cabo. La reducción de la jornada laboral solo la vamos a lograr luchando, organizándonos, enfrentando a la burocracia sindical, al gobierno y todos los políticos que representan a los empresarios. En el camino de hacernos más fuertes contra el ajuste del FMI y los poderosos, tenemos la tarea de constituir a la izquierda como tercera fuerza, para que avance una alternativa que realmente defienda todos los días en las calles y en el Congreso a los trabajadores, las mujeres, las disidencias y la juventud, y así fortalecer las luchas por todos nuestros derechos”.

El lugar de realización del acto no fue elegido al azar. Allí se encuentran las principales industrias del país y se desarrollaron los conflictos laborales más importantes de los últimos 15 años. A pocos metros está ubicada la fábrica MadyGraf bajo gestión obrera. Participaron del evento los precandidatos Claudio Dellecarbonara, Mónica Schlotthauer y más de 200 precandidatos y precandidatas de la primera sección electoral que trabajan en fábricas, escuelas o que están bajo condiciones de informalidad. Se destacaron entre ellos referentes de las grandes fábricas de la alimentación, de Fate, de las fábricas bajo gestión obrera MadyGraf y WorldColor, de Pilkington, más de treinta candidatos docentes, entre otros.