Cecilia Moreau: “si hay voluntad política de cuidar vidas, el proyecto de emergencia Covid va a ser ley”

La diputada nacional del Frente de Todos Cecilia Moreau afirmó que “si hay voluntad política de cuidar vidas” el proyecto de Emergencia Covid “va a ser ley”.

No obstante, aclaró que “no se llegaría con su sanción antes del 21 de mayo”, la fecha en que vence el decreto presidencial vigente, debido a los tiempos parlamentarios.

La redacción del proyecto que envió el Poder Ejecutivo al Congreso establece que la norma tendrá vigencia a partir del 22 de mayo.

Por lo expuesto, en caso de no llegar con la media sanción en un muy corto plazo, la fecha tendrá que ser retocada.

La propuesta de ley estandariza las políticas de restricción por parte del Estado a partir de la definición de una serie de escenarios epidemiológicos basados en parámetros de riesgo sanitario.

“No son superpoderes. Eso es una pavada que (desde la oposición) dijeron incluso antes de leer el proyecto”, aclaró, y aseguró que la iniciativa se presentó porque “hubo un bloqueo feroz de la oposición que atentó contra toda medida de protección”.

En declaraciones radiales, la vicepresidenta del bloque que conduce Máximo Kirchner comentó que el oficialismo está intensificando las negociaciones con sectores de la oposición para conseguir los consensos que garanticen la aprobación tanto del proyecto de Emergencia Covid como de la reforma del Ministerio Público Fiscal.

Los dos proyectos son resistidos por Juntos por el Cambio.

“Si le tenemos que hacer modificaciones, sin desvirtuar el espíritu, lo vamos a hacer”, adelantó Moreau acerca del proyecto de reforma del Ministerio Público, que establece cambios en la forma de designar al procurador, y que recibiría dictamen este martes en la Cámara de Diputados.

“Lo que Cambiemos no puede hacer es lo que hace, no sumarse a la discusión de los proyectos. Podés no estar de acuerdo, pero lo que no podés hacer es no sentarte a debatirlos”, agregó.

Al respecto, Moreau señaló: “Cuando un proyecto llega y tenés voluntad política de consensuarlo, mejorarlo, lo haces. Lo que no se puede es hacer lo que hace Cambiemos, que es intentar que no gobierne nadie”.

La diputada del Frente Renovador y del Frente de Todos salió al cruce de la campaña antivacunas y explicó que hubo sectores de la oposición que modificaron su postura porque comprobaron que el inoculante tenía un efecto positivo, con generación de anticuerpos.

“Invitando a la antivacunación no le hacen daño al gobierno, le hacen daño a la población. Hay que militar mucho la vacunación, explicarla. Se trata básicamente de cuidar al otro”, enfatizó. .

Consultada sobre la interna de Juntos por el Cambio entre “palomas y halcones” señaló que en realidad es una puesta en escena con “un juego de roles”.

“Tienen como un juego de roles: (Horacio Rodríguez) Larreta es el moderado. (María Eugenia) Vidal ahora viene a pedir disculpas. (Patricia) Bullrich es la exaltada. Es un juego de roles perfectamente diseñado con un director que es Mauricio Macri y hacen mucho daño”.