La verdad del 24 de Marzo: No te comas el verso de la derecha

Los desaparecidos no fueron terroristas, no fueron comunistas, fueron patriotas que se sublevaron, lucharon y entregaron todo para enfrentar a dictaduras apátridas, verdaderos ejércitos de ocupación a favor del establishment económico mundial. Los 30.000 y otros miles desde el 55 hasta el 76 son héroes nacionales invisibilizados por la misma superestructura cultural que desde Caseros hasta hoy trabaja incansablemente por desmoralizar a nuestro Pueblo y alejarlo de su historia verdadera de resistencia infinita. Las organizaciones armadas del Pueblo se organizaron a través de 18 años de proscripción y falacias, para enfrentar a la oligarquía vendepatria y al imperio que la compra.

La pregunta necesaria para no dejarnos engañar es: ¿Por qué hubo lucha armada en la Argentina? ¿Por qué surgieron las guerrillas? ¿Acaso hordas foráneas y comunistas vinieron al país para destruir sus costumbres?

A esta última pregunta nos referimos con no comernos el verso de la derecha. Hubo lucha armada en la Argentina porque el partido de las masas populares, el que ganaba con el 60% de los votos (64% saco Perón en las legislativas del 54 un año antes del golpe asesino), el que trajo el pleno empleo y el sueño palpable de una Argentina potencia estuvo proscripto, estuvo prohibido durante 18 años. Hubo lucha armada en la Argentina porque bombardearon la Plaza de Mayo para derrocar al mejor gobierno de la historia Patria por odio de clase, hubo lucha armada porque fusilaron, persiguieron, encarcelaron. Hubo lucha armada por el decreto 4161, porque aplicaron el plan Conintes. Hubo lucha armada porque en el 62 creyendo ya domesticado al Pueblo Peronista lo dejaron participar en elecciones, ganó arrolladoramente y las anularon! Esas cosas pasaron en la Argentina, por todas esas cosas hubo lucha armada. Y aún hoy siguen diariamente los medios hegemónicos sacando notas contra Perón, no por el hombre, sino, por la doctrina profundamente Cristiana, profundamente Humanista, profundamente Nacional, por eso le temen al Peronismo. Hubo lucha armada porque el Pueblo Patriota comprendió que solo con la violencia el régimen permitiría el retorno del gral y de la democracia plena, no esas falacias hipócritas de Frondizi e Illia, que aún hoy se las elogia como “gobiernos pasables dentro de la época” cuando eran cómplices de un régimen que no dejaba participar a las mayorías. Por todo eso hubo lucha armada.

Y el 25 de mayo del 73, después de 18 años de luchas y sacrificio de vidas por parte del Pueblo, volvimos. Volvimos gritando NO NOS HAN VENCIDO. Y ese día la oligarquía tembló en sus cimientos. Quizá ese día comenzó a pergeñar la matanza tremenda, atroz y perversa que comenzó a partir del 24 de Marzo de 1976.

Sabían ya con certeza que al Peronismo, que al movimiento nacional todo no iban a poder domesticarlo. Que el Pueblo Argentino no se resigna nunca a vivir de rodillas. Y se decidieron a matar como nunca antes, en la Argentina de la última dictadura hubo centenares de centros clandestinos de detención. Centros clandestinos de detención en nuestro territorio, infringiendo todas las reglas morales, humanas, todas las leyes internacionales. Y aún hoy escuchamos a “periodistas” en los medios hegemónicos hablando de “los terroristas”, duele, lastima, humilla nuestra historia, sin embargo seguimos luchando. Porque después de esa matanza feroz, después del miedo, vino más traición a las banderas históricas, vino el neoliberalismo descarado, el individualismo, el egoísmo meritocrático. Pero también vino Néstor, porque Volver, Volveremos Siempre! Vino el pedido de perdón en nombre del Estado y fuimos ejemplo en el mundo juzgando a nuestros verdugos. Y aún hoy continuamos, y seguiremos, porque los rapaces, los instigadores civiles, los dueños del poder real, los que se enriquecieron con la dictadura, los beneficiarios del neoliberalismo siguen libres, en las sombras y como diría Evita: “… atentando contra la nacionalidad”.

El 24 de Marzo significa Memoria, Verdad y Justicia, pero también recuperar la verdad histórica y no cejar en la lucha para que todo nuestro Pueblo conozca la Verdadera Historia, la del Pueblo.

*CONCEJAL FRENTE DE TODOS TIGRE