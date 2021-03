Vicente López lanza la edición 2021 del Presupuesto Participativo

De manera online, Vicente López anuncia el lanzamiento del Presupuesto Participativo 2021, un espacio de participación a través del cual los vecinos proponen y deciden en que invertir una parte del presupuesto municipal.

Las reuniones informativas serán de manera virtual a través de la plataforma Zoom y se realizarán del 23 de marzo al 22 de abril, toda la información se podrá encontrar en https://presupuestoparticipativo.vicentelopez.gob.ar/

Este año se invertirán 200 millones de pesos entre los 9 barrios del partido para la ejecución de las obras que sean elegidas por los vecinos y realizadas en el 2022. En años anteriores, a través del Presupuesto Participativo se han ejecutado más de 450 proyectos.

“El Presupuesto Participativo inició en 2011 y la participación fue incrementándose año tras año y para nosotros es muy importante darle la oportunidad al vecino de decidir a través de un voto en que se puede invertir parte del presupuesto municipal”, expresó el subsecretario de Participación Ciudadana, Luis Parodi.

Puede presentar su propuesta cualquier persona mayor de 16 años que viva o trabaje en Vicente López, también pueden presentar los clubes de barrio, sociedades de fomento, centros de jubilados y todas las instituciones de bien público registradas en el partido.

Las propuestas que se pueden presentar son obras o equipamiento para espacio público, escuelas de gestión estatal, centros de salud municipales, polideportivos, sociedades de fomento, centros de jubilados, clubes, entre otros. La condición es que sean entidades sin fines de lucro. Además, campañas de prevención, difusión o talleres sobre un determinado tema.

Deberán ser acotadas a un barrio en concreto, no deberá superar el presupuesto máximo de $5.000.000 por propuesta y no puede referirse a un espacio que no esté en jurisdicción del Municipio de Vicente López, a excepción de las escuelas públicas de gestión provincial.