Hallaron a Maia con vida en Luján y su captor quedó detenido

Maia Yael Beloso, la niña de 7 años que era buscada desde hacía tres días, cuando un hombre se la llevó en bicicleta desde el barrio porteño de Villa Lugano hacia la zona oeste del conurbano, fue hallada esta mañana con vida en inmediaciones de la estación de trenes de la ciudad de Luján junto a su captor, que fue detenido, informaron a Télam fuentes judiciales, policiales y municipales.

El hallazgo se produjo en Las Heras y Gamboa, de Luján, y, según las primeras informaciones policiales, la niña estaba a bordo de una bicicleta junto al hombre que se la llevó, Carlos Alberto Sierra o Savanz (39).

Efectivos del Comando de Patrullas de Luján fueron quienes finalmente lograron dar con la niña a unos dos kilómetros del lugar donde anoche se centraba la búsqueda.

Susana, una familiar de Maia, dijo esta mañana a la prensa que "la nena está bien" y que será trasladada a un centro de salud para ser revisada.

"El hombre está detenido. Gracias a Dios ella está bien", aseguró.

La búsqueda de Maia se centraba dese ayer en la zona de Luján y General Rodríguez, donde cientos de efectivos de tres fuerzas de seguridad rastrillaron con motos, camionetas, helicópteros y perros el terreno, bajo la supervisión de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 54, a cargo de Laura Belloqui.

Maia desapareció el 15 de marzo pasado, cuando el captor se la llevó del barrio porteño de Villa Lugano, donde vive con su madre en situación de calle.

Tras la denuncia, los pesquisas comenzaron a analizar decenas de cámaras de seguridad que captaron el minuto a minuto del trayecto que realizó Maia con su captor desde las 8:40 de la mañana del lunes hasta pasado el mediodía de ese día, cuando se los ve en el partido de Moreno.

Tras evaluar la situación, se resolvió activar el "Alerta Sofía" (un sistema de comunicación de emergencia rápida para el reporte de desapariciones de menores de edad), se conformó un "comité de crisis" integrado por la fiscal Belloqui, la cotitular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), el Ministerio de Seguridad de la Nación, de la Ciudad y de la Provincia de Buenos Aires.

Desde entonces, unos 700 efectivos de la policía bonaerense, agentes de distintas divisiones de la Policía de la Ciudad en motos y camionetas, expertos de la Policía Federal, helicópteros y perros adiestrados participaban de la búsqueda de la niña.

El abogado de la familia de Maia dijo que la niña "está bien, con hambre y desea ver a su mamá"

El abogado de la familia de Maia Yael Beloso afirmó hoy que la niña se encuentra en buen estado de salud pero remarcó que al ser hallada en la ciudad de Luján manifestó que tenía "frío, hambre y que desea ver a su mamá".



Tras ese hallazgo y en la puerta del Comando de Patrullas de Luján, el abogado de la familia de Maia, Rodolfo Baqué, expresó a la prensa que se logró dar con la niña y con el hombre que se la llevó a partir de que se localizó la bicicleta en que se trasladaba con ella.



"La nena está bien, pero tenía frío y hambre. Pidió un té y le dieron facturas porque tenía hambre", señaló el letrado y detalló que Maia "estaba shockeada".



Luego Baqué precisó que apenas la menor fue hallada, él la comunicó telefónicamente con su madre.



"La nena le preguntó varias veces '¿Cuándo venís mamá?', le dijo que la extrañaba y que la quería. Y la mamá está viniendo para acá", detalló el abogado.



Afirmó que Savanz "como todo psicópata, se fue acercando durante un mes a la nena" para ganar su confianza y adelantó que en las próximas horas se realizarán las pericias psicológicas y médicas que determinarán si existió alguna agresión contra la niña.



Posteriormente agradeció, en nombre de la familia de Maia, "el accionar de los medios y el trabajo de las fuerzas policiales".



"Quiero recalcar que hay otras Maias en nuestra querida Argentina que quedan invisibilizadas y a las que tenemos que mirar como sociedad, no sólo responsabilizar al Estado", dijo.



Además, recordó que ayer el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, "le dijo a la familia que en 24 horas iba a encontrar a la nena y que esto no iba a ser como el caso Candela. Por eso, la mamá me pidió que diga que le agradece por cumplir con su palabra".