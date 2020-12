Tigre continúa con el análisis de cianobacterias en el Delta

Junto con la Autoridad del Agua de la Provincia, personal idóneo del Municipio realizó muestreos en nuevos puntos de Islas, con el fin de evaluar parámetros físico-químicos y bacteriológicos. Además, el equipo a cargo de la investigación del caso mantuvo una reunión con representantes del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, para coordinar nuevos estudios.

El Municipio de Tigre continúa con el análisis de las cianobacterias que aparecieron en aguas del Delta. Durante esta última semana, el equipo a cargo de la investigación realizó muestreos de agua superficial en nuevos puntos de Islas y mantuvieron una reunión con representantes del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, para coordinar nuevos estudios.



Con la toma de muestras se busca analizar parámetros físico-químicos y bacteriológicos, además de parámetros in situ, como pH, oxígeno disuelto y temperatura. A la hora de seleccionar los nuevos puntos a analizar, se tuvo en cuenta aspectos como la densidad de la población y la circulación de los arroyos y ríos.



Por otro lado, el equipo de Gestión Ambiental y la Subsecretaría de Desarrollo Urbano Ambiental mantuvieron una reunión virtual con representantes del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Nación en el marco de la Red de Intercambio de Información de los Gobiernos Locales (RIIGLO). También participaron autoridades de los gobiernos municipales costeros al Río de la Plata, Ciudad Autónoma de Bs As, municipios de la primera y segunda sección del Delta, y representantes de AySA y ABSA, y se discutió la situación actual del Río de la Plata, las floraciones de cianobacterias y los próximos muestreos que se coordinarán en el marco de dicha red.



Por último, cabe señalar que continúan las reuniones entre la Secretaría de Turismo, el Plan de Manejo del Delta, y representantes de organizaciones socioambientales, como el Observatorio de Humedales Delta, con la finalidad de actualizar los avances en el caso y articular el trabajo conjunto para el resto de la temporada. Los encuentros continuarán durante las próximas semanas.



Se recuerda no utilizar las aguas para consumo humano y animal, higiene personal ni recreación. Ante síntomas como vómitos, diarrea, erupciones en la piel, conjuntivitis, temblores y/o debilidad muscular, llamar a los CAFyS Carapachay 4728-0056 y Rio Capitán 4728-0525 o comunicarse con telemedicina por Whatsapp: 15 6860-7325 o 15-5715-0600. En caso de emergencia llamar al SET a los siguientes números: 107 o 4512-9999/9998/9997. Se solicita a los vecinos difundir únicamente información oficial con recomendaciones.

Para más información, pueden contactarse vía Instagram: @ambiente.tigre o por mail a gestionambiental@tigre.gob.ar; Turismo: en facebook e instagram @TurismoTigre; Tigre Sirve: 0800 - 122 – 84473.