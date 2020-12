Andreotti supervisó los últimos detalles del Túnel Diego A. Maradona y los murales que lo homenajean

El Intendente de San Fernando junto al Presidente del HCD, Santiago Aparicio, visitó la obra del paso bajo nivel de la calle Martín Rodríguez próximo a inaugurarse que llevará el nombre Diego Armando Maradona y tendrá murales artísticos como homenaje al ídolo deportivo.

La obra del túnel de la calle Martín Rodríguez se encuentra en sus últimos detalles y el Intendente de San Fernando Juan Andreotti supervisó el avance de los trabajos junto al Presidente del HCD, Santiago Aparicio. Además, se están realizando en el lugar murales en homenaje al ídolo deportivo a cargo del artista Sebastián Cener.

Al respecto, Juan Andreotti explicó: “En muy pocos días vamos a estar inaugurando el túnel de la calle Martín Rodríguez ´Diego Armando Maradona´, una obra muy importante para el distrito. No solamente el túnel en sí, sino la renovación de todo el entorno, el embellecimiento y mejoramiento de las arterias. Por ejemplo, estamos renovando las veredas, el asfalto y realizando la limpieza de conductos en Uruguay. También estamos haciendo las veredas de Martín Rodríguez hasta la Av. Perón y en Tres de Febrero, y ya tenemos planificada una plaza para el barrio Crisol en la calle Brandsen”.

En ese sentido, el Jefe Comunal detalló: “Estamos con uno de los mejores muralistas que tiene el país realizando una obra de arte para que todos podamos pasar por la zona y mirar a Maradona. Nos pone contentos de que falte muy poco para terminar una obra que le va a mejorar la calidad de vida a todos los vecinos”.

Con respecto al nombre del nuevo paso bajo nivel, Juan Andreotti contó que “se tomó la decisión de ponerle Diego Armando Maradona no solo como homenaje, sino porque creo que todos queremos tenerlo cerca de alguna manera”.

“Diego nos llenó de alegría, el pueblo se lo reconoció y se lo va a seguir reconociendo. El cariño se gana y Maradona se ganó nuestro cariño, y por eso este humilde reconocimiento”, concluyó.

Por su parte, el muralista Sebastián Cener, manifestó su alegría: “Cuando la gente de San Fernando me llamó para hacer el homenaje el día en que falleció Diego, la idea desde mi lado como artista fue tratar de volcar la imagen más positiva, lo que mejor que le dio al mundo que es tener un sueño como meta y cumplirlo. Generalmente lo que me moviliza a pintar es lo que puedo generar en las personas y ver que todo el mundo le saca fotos, me emociona mucho”.

“Es uno de mis trabajos más importantes que hice en mi vida, no suelo hacer homenajes, pero me parece que Maradona es una de las personas más conocidas de la Argentina. Agradezco la confianza que depositó el Municipio de San Fernando en mí para hacer un retrato tan importante y la tranquilidad de poder expresarme libremente”, manifestó Cener.

El nuevo túnel de Martín Rodríguez será el 7mo túnel de la ciudad. Un paso bajo nivel de doble circulación, con forma de “X” y una altura máxima de 4,20m.

La obra incluye la construcción de rampas peatonales accesibles para sillas de ruedas según reglamentación; los contrapisos de calles de convivencia (veredas y calles con nuevos accesos a cocheras), como así también la instalación de nuevas columnas de alumbrado y cámaras de seguridad.