Charla abierta entre Jorge Macri y María Eugenia Vidal sobre los desafíos de la gestión

En una nueva edición del ciclo de encuentros semanales, el intendente de Vicente López y la ex gobernadora dialogaron sobre la coyuntura política y el futuro de la Argentina, ante la mirada de cientos de personas que se sumaron a la charla vía Zoom.

En esta 17° charla abierta, que contó con la moderación del senador provincial Franco Bagnato, ambos hablaron sobre la importancia de los sentimientos al momento de gobernar, y los peligros de la indiferencia. "La provincia te tiene que doler. Hay algo que a mí me tiene muy obsesionado y es esto del tiempo y del dolor. Uno tiende a pensar que es más fácil ejercer un rol difícil si te importa poco, y hemos visto bastante de eso en la provincia", destacó el intendente, Jorge Macri.

Desde su experiencia como politóloga argentina y gobernadora de la provincia de Buenos Aires, siendo la primera mujer de la historia en ocupar ese cargo, Vidal destacó: "Mis años en la provincia me enseñaron que con tener razón no alcanza, porque la construcción se hace con otros. La gran lección que me deja la gobernación es que nunca hay que cansarse de escuchar".

Otro de los temas que se abordó fue la educación, a lo que el Intendente Macri, agregó: "¿Quién habrá sido el genio que definió que la educación no es esencial? ¿Qué nos ha pasado que hemos desarrollado protocolos para casi todo menos para eso? ¿Qué mensaje estamos dando a los chicos? Es raro y es por lo menos para reflexionar".

María Eugenia Vidal también compartió su pensamiento al respecto:"No hay nada más triste que una escuela cerrada, no solo por los chicos y los docentes, sino por todas las oportunidades que hay ahí y no se están aprovechando".