San Fernando alerta sobre los peligros de controles oftalmológicos no autorizados

Al respecto, el Subsecretario de Salud Pública del Municipio, Marcelo Campos, recordó a los vecinos que, en el Hospital Oftalmológico Municipal, sito en Necochea 1396 – Tel. 4746-3472 y 4580-5725, disponen durante las 24 horas de todos los días del año atención gratuita, realizándose actualmente una campaña de detección de cataratas. Además, solicitó que estos controles no autorizados se denuncien en el 0800-777-6864 (Atención al Vecino) o vecinos@sanfernando.gov.ar.

Refiriéndose a la difusión en redes sociales de controles de la visión no autorizados por el Municipio, el Subsecretario de Salud Pública de la Comuna, Marcelo Campos, recordó: “San Fernando tiene un Hospital Oftalmológico que funciona los 365 días del año las 24 horas, ubicado en Necochea 1396 y Lavalle, donde atienden profesionales matriculados todos los días de la semana. Posee equipamiento de última generación y –lo más importante- que la atención es gratuita para todos los vecinos radicados en San Fernando”.

En ese sentido, el funcionario remarcó: “Hacemos esta aclaración por una publicidad que invita a las personas a hacerse controles visuales en lugares que no están habilitados por presuntos profesionales que no conocemos; alertamos a los vecinos y les pedimos que denuncien esa situación en Atención al Vecino, porque estos controles deben realizarse siempre dentro del sistema público o privado habilitado reconocido por el Ministerio de Salud. Cuidamos a nuestros vecinos, por eso alertamos sobre este tipo de prácticas, donde no sabemos con quién tratamos, ni quién está examinando nuestra visión”.

Campos recordó además que “en nuestro Hospital Oftalmológico estamos haciendo una campaña de detección de cataratas dirigida a adultos mayores y a todo aquel que lo requiera”.

“Además, estamos en plena etapa de ampliación para incorporar más consultorios y profesionales actualizados para la seguridad de los vecinos de San Fernando, brindándoles atención gratuita y de calidad, en vez de que asistan a prácticas donde no sabemos quiénes atienden”, concluyó el funcionario.