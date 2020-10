Provincia ART concientiza sobre seguridad vial y movilidad sustentable

Los accidentes laborales in itinere representan un tercio de la siniestralidad histórica de Provincia ART. Estos siniestros no se refieren solamente a choques con vehículos (autos o motos), sino que también involucran accidentes que sufren los peatones o pasajeros de transporte público: caídas, golpes, resbalones y tropiezos.

La pandemia por Covid-19 forzó a que, por distintos grados de aislamiento social según cada localidad, se dé una menor circulación de vehículos y peatones, e incluso promovió a un mayor uso de transportes individuales como bicicletas y monopatines. Entonces, si bien la manera de trasladarse de los argentinos cambió, esto no significó el fin de los siniestros ya que la cultura y educación viales no se modificaron. Por eso es que, en el Día internacional de la Educación Vial, Grupo Provincia, a través de Provincia ART, refuerza la importancia de promover la concientización vial por medio de consejos y capacitaciones on line.

Los accidentes laborales in itinere representan un tercio de la siniestralidad histórica de Provincia ART. Estos siniestros no se refieren solamente a choques con vehículos (autos o motos), sino que también involucran accidentes que sufren los peatones o pasajeros de transporte público: caídas, golpes, resbalones y tropiezos.

La capacitación virtual gratuita fue una de las herramientas que ofreció Provincia ART desde el comienzo de la pandemia; en abril abrio? su plataforma de e-learning Formacio?n Virtual para que, tanto clientes como no clientes, puedan acceder a una oferta de cursos. En el marco de la concientización, las capacitaciones de octubre tienen el foco en la seguridad vial: el lunes 5, de 11 a 12.30 horas, se ofrecerá “Seguridad Vial en Tiempos de Cuarentena”; el martes 20, de 15 a 16.30 horas, “¿Qué es y para qué sirve un plan de movilidad?”; el miércoles 21, de 11 a 13 horas, “Los nuevos desafíos de la Seguridad Vial”, el miércoles 28, de 15 a 16:30 horas, “Prevención de fraudes en accidentes in itinere”, y el jueves, 29 de 15 a 16.30 horas, “Movilidad sustentable”.

Las causas de los accidentes laborales in itinere pueden ser técnicas o mecánicas (estado del medio de transporte, calles y rutas, falta de señalización, distracciones en vía pública); humanas o individuales (conducir usando el celular, circular en moto sin casco, cruzar la calle sin mirar a los lados, desconocimiento de las reglas de tránsito, exceso de velocidad o de confianza, cuestiones médicas como problemas de vista o conducir medicado, adicciones, exceso de personas en un vehículo, cansancio o apuro); y finalmente otras (factores climáticos, horarios de ingreso inflexibles, falta de hábito de mantenimiento preventivo o estado de las rutas y vías de circulación, educación vial deficiente, problemas de transporte público).

Independientemente de las recomendaciones habituales de seguridad vial como no utilizar el celular, abrochar cinturones de seguridad y respetar la velocidad y la distancia entre vehículos, es necesario conocer y acatar las normas de tránsito, seguir las indicaciones correspondientes a cada rol en la vía pública (conductor, peatón, pasajero, ciclista), y utilizar los elementos de seguridad (casco, luces, chaleco refractario). También es fundamental realizar el mantenimiento periódico de los vehículos, informarse sobre el estado del tránsito y los transportes antes de salir, incluso utilizar calzado seguro y cómodo y, especialmente, evitar distracciones.