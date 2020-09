El Vecinalismo en San Isidro busca poner límites a la suba de tasas

“Si el Intendente se adelanta a subirle las tasas a los vecinos superando la inflación acumulada del año, necesitamos adelantarnos nosotros, los representantes de los vecinos, y ponerle un límite para que no hayan más subas,” indicó el Presidente de Bloque de ConVocación por San Isidro Manuel Abella, luego de la sesión ordinaria del Concejo Deliberante del día de hoy en la que se aprobó también un pedido de informes al Municipio sobre la cantidad de cuentas activas de ABL en los últimos 6 meses, y el índice de morosidad en el pago del impuesto municipal. “Es información fundamental que no se conoce, no sabemos en qué se basa el Intendente para hacer aumento generalizado de ABL. La transparencia no se pospone, hay que pedir y rendir cuentas con o sin pandemia,” siguió Abella.

Además de evitar otro aumento de tasas para fin de año, pasar a la nueva normalidad es prioridad para el bloque de ConVocación por San Isidro. Formaron parte del orden del día de la sesión ordinaria de hoy 14 proyectos del vecinalismo pendientes de tratamiento, entre los que destacan un paquete de propuestas para impulsar la movilidad sostenible priorizando y estimulando el uso de la bicicleta, y también medidas concretas y accionables para sumar al cuidado del medioambiente en San Isidro.

“Se pueden implementar ya mismo en San Isidro una Red de Bicisendas Integradas y un Sistema de bicicletas públicas,” indicó por su parte la Concejal Catalina Riganti. “Además, se puede empezar a reducir ya la contaminación que producen las colillas de cigarro y cigarrillo arrojadas en la vía pública”', siguió en referencia al proyecto vecinalista que propone establecer la prohibición municipal de arrojar colillas en espacios públicos, sanciones para quienes incumplan, e instalación de recipientes con arena en espacios comunes como plazas y paradas de colectivo, para incentivar su disposición y recolección adecuadas.

Otro eje importante de ConVocación para el paso a la nueva normalidad es avanzar con la educación ahora. “Necesitamos ocuparnos ya de los chicos que vieron interrumpido su aprendizaje en la pandemia'', indicó la concejal vecinalista María Feldtmann. “Se puede usar el espacio público para que se reencuentren con sus maestros y para la enseñanza, y se les puede dar un refuerzo en el verano,” dijo Feldtmann en referencia al proyecto vecinalista Aprender Jugando de refuerzos de contenidos básicos en el marco de las colonias de vacaciones municipales, y al proyecto que propone la enseñanza al aire libre en San Isidro, coordinada entre el Municipio y la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires.