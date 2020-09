Médicos terapistas califican como “desesperante” la situación en los hospitales

En declaraciones a La Mecha por Radio Provincia advirtió que “hay un aumento sostenido de casos en todos lados y eso lleva a un aumento de pacientes que ingresan a terapia intensiva. Está claro que el ingreso de pacientes es menor a todas las personas infectadas pero de todos modos es un número muy alto y se comienzan a llenar las camas”.



Explicó que “nunca en la vida vimos a la terapia intensiva de esta manera, me levanto para ir a trabajar, hago el cambio de guardia, me pongo todas las herramientas de trabajo empiezo a trabajar y no paro hasta que me duele la cabeza porque llevamos además de antiparras una especie de casco”.



Edul cuestionó además a quienes señalan que el porcentaje de internados es similar a otros años y añadió que “si el año pasado había mil camas de terapia, hoy hay dos mil y el personal es el mismo que el año pasado, es muy complicado y es sostenido. El año pasado cuando las terapias intensivas estaban ocupadas al 90% no era con esta gravedad y el equipo de salud no alcanza cuando hay pacientes con este nivel de complejidad”.



Finalmente aseguró que “los terapistas que estamos hablando no tenemos intencionalidad política lo única que me importa es hacer bien mi profesión, no queremos hacer una campaña del miedo sino que queremos que sepan la verdad. El sistema no está relajado, la cuarentena es una medida sanitaria y no una medida política. Esta enfermedad no tiene tratamiento ni vacuna, la única medida que se puede tomar es el aislamiento”.