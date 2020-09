Miguel Bosé abandona las redes sociales tras polémicas opiniones sobre el coronavirus

En una carta enviada a medios españoles por la agencia artística Seitrack, que lo representa, Bosé alegó "motivos personales" para retirarse del espacio virtual, en donde había cosechado un gran número de críticas.

"Miguel Bosé no considera que en la actualidad dichas redes sean plurales y objetivas. No permiten la libre expresión y sujetan a los usuarios a sus criterios e intereses empresariales y políticos. Ejercen la censura y el control de la información y los contenidos. No encuentra equilibradas las prestaciones que ofrecen a los usuarios y las obligaciones a que les someten”, dice el escrito.

También hace hincapié en que "en muchas redes sociales se mezclan usuarios reales, y con todo el derecho a expresarse con respeto y argumentar, con usuarios ficticios y usuarios que actúan bajo intereses de terceros, quebrando el sano debate que sobre cualquier cuestión pudiera hacerse".

En los últimos meses, el artista había utilizado las redes sociales para dar sus polémicos puntos de vista sobre la situación sanitaria mundial, todas ellas en contradicción con las recomendaciones generales de los expertos.

A través de videos y textos, el intérprete había minimizado la pandemia de coronavirus, había instado a la población a continuar con su vida habitual sin hacer caso a las advertencias sanitarias y había fijado su postura en contra de las vacunas.