¿Perder 8 a 2 o la Continuidad del Negocio?

La comparación entre el deporte y mundo empresarial cada vez tiene más vigencia.

Es habitual observar conferencias de Directores Técnicos sobre sobre liderazgo y trabajo en equipo a las que concurren muchos líderes empresariales.

Observando las noticias que conmueven al mundo del deporte surgen, inevitablemente, análisis y comparaciones.

¿Apostar a las estrellas o a los planes de continuidad?

En el mundo empresarial al Jefe Líder se le presupone contar con ciertas habilidades y competencias para influir, ayudar y motivar en la toma de decisiones.

En el deporte la relación no siempre es tan sencilla dado que hay jugadores con mucho más poder de liderazgo que el jefe líder, por lo que puede complicarse el entendimiento y el logro de los objetivos.

A veces esos mismos deportistas son quienes deciden si sigues o no como Jefe Líder al frente del equipo.

Muchos mencionan la lección que nos dejó del Bayern Múnich. Mucho trabajo en equipo a mediano plazo y siempre el equipo por encima de las figuras individuales. Un equipo donde lo principal es el conjunto, el logro de los objetivos institucionales y profesionales y no tanto las estrellas individuales, aunque el equipo este conformado por excelentes jugadores.

Juan Carlos Álvarez Campillo que es psicólogo, coach deportivo, y autor del libro “El Entrenador Mental”, mencionó en una entrevista:

“Una diferencia con el mundo de la empresa es que en el deporte hay que trabajar con el equipo de forma inmediata, dado que existen roles determinados que, si no se complementan, el resultado no funciona y lo ves en el momento. En la empresa los plazos parecen mayores.”

Agregaba que: “en el mundo deportivo los resultados no pueden esperar, se piden cada día en los entrenamientos y en cada partido. Hay que sumar el entrenamiento mental de los jugadores para no dejarse influir por emociones o situaciones negativas que suelen ocultarse para no dar pistas al rival. Aquí la mente es tan importante como el físico”. En el caso de la empresa, los objetivos no suelen evaluarse a diario y no existe necesidad de ocultar un malestar.

Las empresas se están adaptando rápidamente al mundo cambiante. Se está trabajando mucho en la cultura del riesgo y la resiliencia organizacional, en donde los líderes desarrollan a otros líderes, reforzando el liderazgo que desarrolla y alienta a otros a liderar bajo una variedad de condiciones y circunstancias, incluso durante períodos de incertidumbre e interrupciones.

Bajo este nuevo contexto interno, el conocimiento se comparte ampliamente y fomenta el aprendizaje a través de la experiencia.

Solo se alcanza el éxito cuando el comportamiento está alineado con una visión y un propósito compartidos.

Comenzamos a ver los resultados de equipos autogestionados, con entrega de valor en forma ágil para la toma de decisiones, que permite la prevención de los riesgos y la reacción rápida antes que la recuperación.

El equipo está por encima del Jefe Líder. Invertir medios, recursos, capacitación y concientización de los equipos y no solo en superestrellas, sino en un proyecto integral.

A la luz de los resultados, en las competiciones deportivas de equipos parece imprescindible desarrollar ambos, superestrellas y equipos, en forma simultánea.

Jacinto Santiago Gonzalez, PECB Certified Trainer & Executive Coach. Governance, Business Continuity, Risk Manager, and Compliance.

linkedin.com/in/jacinto-santiago-gonzalez/