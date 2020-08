Santiago Cafiero calificó de “inapropiados” los dichos de Duhalde

“Argentina ya ha decidido hace muchos años vivir en democracia, apostar al régimen democrático. El grito de 'Nunca más' que se escuchó durante el gobierno de Raúl Alfonsín fue una bandera para todos nosotros después”, dijo el funcionario nacional en declaraciones a la prensa en la Casa de Gobierno.



En ese marco, Cafiero dijo que “todas las diferencias políticas o de proyecto de país se dirimen en la arena democrática”.



Además, aseguró que “va a haber elecciones el año que viene” y, ante la consulta de si habrá primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), respondió: “Sí, claro”.



Cafiero apuntó que, “como ha sucedido el año pasado, en una región donde hubo movimientos tumultuosos con respecto a la calidad institucional y donde ha habido golpes institucionales, nuestro país resolvió avanzar en una transición pacífica y democrática”.



En ese sentido, evaluó que “está robustecido el régimen democrático en la Argentina y no está puesto bajo ningún punto de vista en tela de juicio ni mucho menos”.



Asimismo, el funcionario expresó que quería “rescatar” lo dicho por el ministro de Defensa, Agustín Rossi, en relación a que las “fuerzas armadas están realmente integradas al régimen democrático argentino”.



En ese plano, acerca de Duhalde, reiteró que “es un ex presidente que tiene aportes valiosos para hacer y, en este punto, no coincidimos en nada, pero hay otros puntos de contacto con respecto a su mirada productiva que nos acerca”.

¿Qué dijo Duhalde?

El ex presidente Eduardo Duhalde ratificó hoy sus dichos respecto a la posibilidad de un Golpe de Estado, aunque reconoció que su "psiquis está alterada".

En declaraciones formuladas esta mañana a Radio 10, Duhalde dijo que el país atraviesa "un momento preanárquico" y "no nos damos cuenta lo que sucede en las clases medias que se desmoronan", tras lo cual agregó: "Te van a matar no por una bicicleta, (sino) por un bizcocho".

"No hay que golpear las puertas de los cuarteles cuando el deterioro social llega a un límite de anarquía. Eso tiene color y olor a sangre y pasa en el mundo", añadió el ex mandatario, en línea con lo que había afirmado anoche en el programa "Animales Sueltos", del canal América TV.

Allí había señalado que "es ridículo que piensen que el año que viene va a haber elecciones" y se preguntó: "¿Por qué va a haber elecciones? Tenemos un récord, la gente no lo sabe o se olvida: entre 1930 y 1983 hubo 14 dictaduras militares, presidentes militares".

"Sabemos que Brasil es un gobierno democrático cívico-militar, sabemos lo que es Venezuela, lo que es Bolivia, sabemos que en Chile quedan como factor de poder los carabineros, como antes, y el ejército", aseveró tras reafirmar que "no va a haber elecciones" en la Argentina.

Más repudios a los dichos de Duhalde

De inmediato, los dichos de Duhalde generaron el repudio de dirigentes de las distintas fuerzas políticas en las redes sociales, así como de referentes sociales, sindicales y de organismos de derechos humanos.

Entre las voces que salieron a responder los dichos del ex mandatario se contó la del ministro de Defensa, Agustín Rossi, quien afirmó que "es imposible que un escenario de estas características tenga lugar en la Argentina de hoy", y destacó el "fuerte compromiso con la democracia y con la Constitución Nacional".

También se sumó la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, quien planteó que el ex presidente "tiene que dar explicaciones a toda la sociedad de las intenciones de sus dichos", y Taty Almeida, referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, quien consideró "repudiables" las palabras de Duhalde.

Del mismo modo, Taty Almeida, integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, afirmó: "Parece mentira que haya sido Presidente; está negando esta dictadura, este genocidio que hubo en este país y añorando a quienes lo hicieron".

Desde el oficialismo, el legislador porteño Leandro Santoro dijo que Duhalde "perdió los frenos" y dijo "una cosa gravísima" pero, sin embargo, consideró que no cree que "haya maldad" en sus declaraciones sino que son reflejo de "una falta de equilibrio personal".

Para la vicepresidenta del bloque de diputados del Frente de Todos, Cecilia Moreau, Duhalde "derrapó mal" y explicó en su cuenta de Twitter que "el Frente de Todos llegó para hacerse cargo de poner de pie a la Argentina. Eso de a poco lo vamos a lograr, cuando pase todo esto hay luz!".

La senadora nacional María de los Angeles Sacnun (Frente de Todos) calificó de "lamentables" las palabras del ex gobernador y las sumó a las "declaraciones desestabilizadoras de la presidenta del Pro (Patricia Bullirich) y otros nostálgicos de dictaduras. El contexto: pretensión de suplir al Congreso por el estado deliberativo de 'autos de alta gama'", escribió en Twitter.

Para el intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, "hay discusiones que como sociedad ya tenemos completamente cerradas y donde no hay grieta posible" y dijo que "agitar el fantasma de un golpe de Estado es de una enorme gravedad".

Desde la oposición, el diputado provincial de Juntos por el Cambio, Daniel Lipovetzky consideró "muy graves" los dichos de Duhalde y agregó: "Sobre todo porque los dice un ex presidente. En la Argentina no hay lugar para golpes de Estado. Si a algún iluminado antidemocrático se le ocurriera intentarlo, ahí estaremos defendiendo la democracia, las instituciones y la celebración de elecciones".

En tanto, el titular de la Coalición Cívica-ARI, Maximiliano Ferraro, calificó de "irresponsable, grave y repudiable lo dicho por Duhalde", y afirmó que "entre todos los argentinos debemos estar unidos en la no violencia y defender el imperio de la Constitución Nacional, garantizar la República y la democracia".

En tanto, desde la izquierda, la diputada de CABA, Myriam Bregman analizó que a "los dichos de Duhalde" que "causaron mucho repudio habría que sumarle lo que hizo. ¡Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, presentes!", escribió.

Por su parte, el secretario general de la CTA y diputado nacional, Hugo Yasky, dijo a Télam que las expresiones de Duhalde "son claramente una incitación al golpismo" y consideró también que el ex gobernador "juega a favor de los intereses de los sectores poderosos de la Argentina".