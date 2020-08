San Isidro: Pumpas XV, el seleccionado de rugby inclusivo dará una charla online

Pumpas XV, el equipo argentino de rugby inclusivo, dará una charla online en San Isidro acerca del deporte como herramienta de integración. Se realizará el miércoles 26 de agosto, a las 18:30, por la plataforma Zoom.

El equipo conformado a partir de las llamadas Mixed Abilities, habilidades combinadas, una particular modalidad de rugby inclusivo. Por partido, 6 o 7 jugadores con capacidades intelectuales especiales o diversidad funcional y 8 o 9 facilitadores, rugbiers y ex rugbiers se integran en el plantel. Fueron campeones del mundo en España en 2017, y tuvieron la oportunidad de entrenar con los All Blacks y de jugar ante los Jaguares.

Durante el encuentro online, se hablará sobre el deporte como herramienta de inclusión, el proyecto y la experiencia cosechada por Pumpas XV.

El responsable del proyecto fue Daniel Fernández, socio del Club Banco Hipotecario y tiene un hijo con síndrome de Down llamado Joaquín. Impulsado por su hijo, Daniel inició el Rugby Inclusivo en su club de origen. Desde ese primer encuentro la idea de formar un equipo no paró de propagarse, y se creó oficialmente “Pumpas XV”, con jugadores mayores de 16 años de la provincia de Buenos Aires y el interior del país.

El mensaje de Fernández y sus colaboradores es que esta experiencia de integración se puede aplicar en cualquier deporte y en muchos órdenes de la vida.

Actualmente, el seleccionado brinda charlas de inclusión en diferentes instituciones, colegios y cárceles.

Los interesados en sumarse al encuentro se deben inscribir en discapacidad@sanisidro.gov.ar